Alpine annonce le premier test F1 de Victor Martins

Champion de F3 l'an passé, Victor Martins est l'un des éléments les plus prometteurs du sport automobile français et dispute cette année sa première campagne complète en F2. Membre de l'académie Alpine, il va avoir le droit la semaine prochaine à un premier test à bord d'une F1, du côté de Monza.

Plus précisément, ce roulage se déroulera ce lundi, au lendemain du GP de Miami auquel la F2 n'est pas conviée, et verra Martins parcourir le célèbre autodrome au volant de l'Alpine A521. Il ne s'agit pas de n'importe quelle monoplace de la marque française puisque c'est à son bord qu'Esteban Ocon avait remporté le Grand Prix de Hongrie 2021.

"Je suis véritablement excité à l'idée de goûter pour la première fois à la F1 lundi à Monza", a déclaré Martins, âgé de 21 printemps. "Il s'agira de ma première collaboration rapprochée avec l'équipe Alpine en piste et c'est vraiment spécial d'avoir cette première opportunité de m'installer au volant d'une F1 avec eux."

"Mon but sera d'avoir beaucoup de roulage et d'en profiter pleinement. Je suis vraiment reconnaissant envers Alpine et toute l'équipe pour cette première chance. J'ai fait mouler mon baquet et nous travaillons sur le simulateur. C'est très excitant, mais j'ai désormais hâte d'être en piste et de maximiser cette expérience pour apprendre autant que possible."

Julian Rouse, directeur de l'Alpine Academy, ajoute de son côté : "Nous avons hâte de voir Victor en essais avec l'A521 à Monza et de lui offrir son premier roulage en Formule 1. Il a passé du temps à Enstone pour préparer ce test, notamment avec du travail au simulateur et le moulage de son baquet."

"Au cours de son aventure au sein de l'Alpine Academy, Victor a connu des réussites fantastiques, notamment son titre de Champion F3. À présent, il est en F2 et montre un très grand potentiel. C'est assurément le bon moment pour lui faire essayer une F1. Chez Academy, nous sommes ravis de continuer à soutenir Victor dans son développement tout en élargissant ses opportunités dès qu'elles se présentent."

Il est à noter que le réserviste de l'équipe Alpine en Formule 1 et également pilote de F2, l'Australien Jack Doohan, sera également de la partie et roulera pour sa part mardi.