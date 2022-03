Alpine et les "voies parallèles" du développement 2022

Charger le lecteur audio

Comme l'ensemble des écuries de F1, Alpine a bouclé ce samedi ses essais hivernaux. Sur le plan des chiffres, l'écurie française a été la septième plus active, avec un total de plus de 2800 km parcourus lors des six journées complètes. Fernando Alonso a signé, le dernier jour, le quatrième meilleur temps absolu des essais de Bahreïn et surtout affiché un certain optimisme après avoir constaté une amélioration du comportement général de l'A522 par rapport à Barcelone.

Bien entendu, et cela est d'autant plus vrai cette saison au vu du changement réglementaire important, la prudence est de mise. Et une grande partie de ce que sera ce qui s'annonce comme la saison la plus longue de l'Histoire (23 Grands Prix) sera dictée par la capacité des écuries à développer leur monoplace efficacement. Un rythme de développement qui risque d'être particulièrement élevé lors de cette campagne, à mesure que les concepts seront compris et assimilés par les structures.

Évoquant ce sujet au micro de Canal+, Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, a également expliqué qu'une partie du travail consistera à garder un œil sur la concurrence, et notamment vis-à-vis des orientations techniques non retenues par Enstone dans son propre développement pour 2022. "On a déjà un planning d'innovations tout au long des courses à venir sur la monoplace actuelle et puis comme il se doit, on travaille aussi des pistes alternatives", a-t-il déclaré.

Esteban Ocon au volant de l'Alpine A522

"Alors, pour l'instant, on ne met pas énormément d'énergie sur les pistes alternatives mais elles sont nourries à la fois de ce qu'on a appris pendant toute l'année de développement l'an passé, c'est-à-dire qu'on a eu parfois affaire à des fourches de développement, en se disant : 'On va prendre cette voie-là ou cette voie-là'. On a décidé de continuer dans une voie, ce qui a donné la monoplace d'aujourd'hui, donc à chaque fois on 'coupait une branche' sur le nez, les pontons, le plancher, les ailerons…"

"Mais on a quand même gardé des voies qui étaient prometteuses en veilleuse. Et donc on a finalement une voie principale, qui est la progression de cette voiture et les innovations qu'on compte lui apporte – et on va lui en apporter dans l'année pour continuer à maintenir la performance ou pour l'améliorer quoi qu'il arrive –, et des voies parallèles qui peuvent, elles, se nourrir de l'observation de que font les autres."

"Si on se rend compte que sur nos voies parallèles on avait choisi quelques concepts qui sont maintenant repris par d'autres, on va peut-être se dire qu'on va continuer à les étudier en parallèle et voir si on a besoin de switcher. Je pense que toutes les écuries font ça."

Pour autant, basculer pleinement vers ces voies parallèles si cela est jugé nécessaire sera, sauf catastrophe, un exercice de moyen terme, et notamment dans le travail de conception de l'A523. "Je les appelle 'voies parallèles' parce que si l'on envisageait de faire des switchs radicaux, ils seraient plutôt faits à l'intersaison [entre 2022 et 2023] parce qu'on ne va pas casser la performance de la monoplace, sauf à n'être vraiment pas performant. Pour l'instant, on va continuer à miser sur notre choix."