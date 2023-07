L'ancien directeur de Force India, Bob Fernley, est mort

Ancienne figure du paddock pour l'écurie Force India, Robert Fernley est mort à l'âge de 70 ans. Il fut un associé très proche de Viljay Mallya, le fondateur de l'écurie indienne et occupa du côté de la structure de Silverstone, de sa première année en 2008 jusqu'à l'été 2018, moment du rachat des actifs de la société par Lawrence Stroll, le poste de directeur de l'écurie.

Fernley avait débuté sa carrière en F1 au sein de l'équipe Ensign dans les années 1980, mais avait également travaillé en Indycar, à la tête de l'équipe Canadian Tire de Jacques Villeneuve Sr et dans la gestion de l'engagement de Mike Curb pour l'édition 1986 des 500 Miles d'Indianapolis.

Par la suite, il travailla en dehors du sport automobile pendant de nombreuses années, notamment dans le cadre d'un projet d'introduction du programme spatial chinois à la fibre de carbone puis dans le cadre d'un projet danois en lien avec l'industrie de la pêche. Il fut également impliqué dans l'industrie de l'hôtellerie.

C'est son amitié avec Vijay Mallya qui l'a ramené vers la compétition, après le rachat par l'homme d'affaires de Spyker fin 2007. Pour l'essentiel, Fernley était chez Force India les yeux et les oreilles de Mallya sur les circuits et à l'usine de Silverstone. Il était celui qui composait avec la FIA, la Formule 1 et les médias.

Bob Fernley en discussion avec Bernie Ecclestone.

Après des débuts modestes, l'écurie Force India commencera à progresser sensiblement au milieu des années 2010, sous la direction de Fernley et du directeur de l'exploitation, Otmar Szafnauer. Les meilleures années sportives seront les saisons 2016 et 2017, où Force India terminera quatrième chez les constructeurs.

Toutefois, le financement de la structure devenait de plus en plus compliqué, notamment en raison des démêlés judiciaires de Mallya, et à l'été 2018, une crise éclata. L'équipe fut placée sous administration judiciaire et, pendant la trêve, Lawrence Stroll racheta ses actifs pour relancer la structure sous le nom de Racing Point. À ce stade, Fernley cessa toute implication immédiatement.

Il fit un retour inattendu en sport auto en 2019, à Indianapolis, où il fut recruté par McLaren pour superviser l'engagement de Fernando Alonso à l'Indy 500. Ce fut un échec. Par la suite, Fernley occupa le poste de responsable de la commission monoplaces de la FIA, à la place de Stefano Domenicali. En 2022, Giancarlo Minardi lui succéda.

Avec Adam Cooper