Andretti va être accepté par la F1, prédit Ben Sulayem

La semaine dernière, la FIA a approuvé la candidature d'Andretti Formula visant à rejoindre la grille de la Formule 1 à l'horizon 2025 ; l'écurie n'a plus qu'à trouver un accord commercial avec Formula One Management. Or, c'est loin d'être garanti, puisque FOM s'est montré clair sur le fait que toute onzième équipe devait prouver la valeur ajoutée qu'elle allait apporter au championnat.

La réticence de FOM vis-à-vis d'Andretti a entraîné des rumeurs selon lesquelles, en cas de refus, la structure américaine pourrait intenter une action en justice sur la base des lois de l'Union européenne sur le droit à la concurrence. Mohammed Ben Sulayem, lui, doute que cela aille jusque-là.

"Il n'est pas nécessaire d'aller au tribunal, et je ne pense pas que quiconque ira au tribunal", indique le président de la FIA. "Peut-être que ça enthousiasme et passionne les médias, mais ça n'ira pas au tribunal. J'en suis sûr. Pourquoi irions-nous au tribunal ?"

Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, et Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA

Bien que la FIA et FOM semblent être à couteaux tirés sur ce sujet, n'étant pas d'accord sur la valeur d'Andretti, Ben Sulayem est convaincu que cette situation sera gérée de manière constructive.

"Ce mariage [entre la FIA et FOM] ? Je l'ai déjà dit et je le redirai : je pense que le pape du Vatican peut se marier 100 fois et divorcer, mais nous, nous ne divorcerons pas", assure l'Émirati. "Certes, les propriétaires pourraient changer du jour au lendemain, Liberty Media pourrait vendre. Mais que la FIA aille en justice avec Liberty ? Nous ne le permettrons pas. Ce n'est même pas sujet à discussion. Pour moi, nous prenons le téléphone, nous gérons les choses. Ces petites choses font partie du processus d'amélioration de la F1."

Les bénéfices pour la F1

Ben Sulayem estime que FOM a de très bonnes raisons d'accepter Andretti, notamment le fait que le cours de l'action Liberty Media ait été en hausse le jour où la FIA a approuvé cette candidature, ainsi que la difficulté à rejeter General Motors et sa marque Cadillac, qui sont partenaires du projet.

Le logo Cadillac

Lorsqu'il lui est demandé d'expliquer son optimisme, Ben Sulayem répond : "Il y a de nombreux aspects à cela. Tout d'abord, Liberty est une entreprise américaine, et j'ai lu que Liberty approuvait et qu'ils disaient qu'ils aimeraient avoir une autre écurie. Ensuite, si l'on regarde le cours de l'action, elle est montée et pas descendue quand nous avons déclaré [l'approbation d'Andretti par la FIA]. C'est bien pour eux. Troisièmement, dire non à un constructeur américain, c'est très dur. Au contraire, c'est bon pour les affaires."

Trouver la place pour une écurie en plus

FOM va analyser les conséquences financières de la présence d'une écurie supplémentaire, mais Ben Sulayem ne considère pas que ce soit une raison valable de rejeter la candidature d'Andretti. Moins de la moitié des circuits actuels auraient les infrastructures pour facilement accueillir une équipe en plus au niveau des garages et du paddock, mais le président de la FIA souligne que les contrats de la F1 avec les circuits impose à ces derniers de pouvoir accueillir 12 teams – non sans faire référence à la place faite à l'écurie fictive APXGP pour le nouveau film de Brad Pitt.

"Nous pouvons nous permettre d'avoir une autre équipe de Hollywood, bon sang !" s'exclame-t-il. "Les contrats sont très clairs. Actuellement, nous avons 11 écuries pour Hollywood. Et quand ce sera fini, à ce moment-là, il y aura de la place."

"La plupart des contrats sont très, très clairs. Cela peut être approuvé, il faut avoir de la place pour 12. C'est écrit. C'est la responsabilité du promoteur et du circuit, pas la nôtre. Nous n'interférons pas, mais ce sont les règles. Les règles ne sont pas seulement appliquées par nous, les règles sont appliquées partout, par toutes les parties."

La voie des stands à Monaco

Certains observateurs ont beau avoir suggéré qu'Andretti pourrait s'engager en F1 sans accord commercial avec FOM – sans primes de fin d'année, donc – il semble que ce ne soit pas possible : des sources haut placées indiquent que les Accords Concorde 2021-2025 signés par FOM, la FIA et les écuries incluent des clauses selon lesquelles toute nouvelle équipe doit avoir un accord commercial en place avant de pouvoir concourir.

Tout autre scénario serait donc irréaliste, d'autant plus en raison des problèmes logistiques tels que l'obtention de laissez-passer – issus par FOM – pour accéder aux circuits. Ben Sulayem est toutefois convaincu que ça n'ira pas si loin : "Je ne crois pas que nous soyons mesquins à ce point. Je ne pense pas que l'on devrait refuser une équipe en disant : 'On ne vous donnera pas de pass'. Que ce serait puéril !"

"La F1 est la catégorie reine du sport automobile. Nous devrions proposer de grandes équipes avec des constructeurs, les faire venir pour faire vivre le sport auto. Mais je comprends les écuries. Elles ne sont pas décisionnaires là-dessus, mais nous les écoutons car l'argent leur importe. C'est une question d'argent. Ne tournons pas autour du pot, c'est une question d'argent."

Rien ne presse

Si l'analyse de FOM sur l'impact de l'arrivée d'Andretti ne sera peut-être pas complète avant l'an prochain – trop tard pour que l'écurie américaine rejoigne la grille en 2025 – Ben Sulayem ne compte pas faire le forcing : "FOM a tout son temps. Je ne suis pas en position d'insister ou de leur dire quoi faire. Je respecte tout ce qu'ils font. Je n'interfère jamais dans ce qu'ils font. Et en même temps, je n'aime pas que quelqu'un interfère avec nos prérogatives. Alors c'est entre Andretti et FOM."

