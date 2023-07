À quel point l'APXGP est-elle différente des F1 réelles ?

L'APXGP sera la voiture des protagonistes du film réalisé par Joe Kasinski et produit par Apple sur la Formule 1, dans lequel jouera Brad Pitt. Le tournage a pris ses quartiers au cœur du paddock F1 le temps du Grand Prix de Grande-Bretagne, un stand entier et un motorhome étant dédiés à l'équipe fictive qui sera au centre du long-métrage.

Plus encore, une voiture totalement fonctionnelle a été "créée" pour les besoins du film, et va parcourir la piste seule tout au long du week-end à Silverstone. Basée sur un châssis Dallara de F2, elle a été agrémentée d'une carrosserie donnant l'illusion d'une F1 contemporaine entrant dans le cadre de la réglementation 2022.

Globalement, les détails sont assez convaincants. Toutefois, un premier point à noter est que la voiture est légèrement plus courte que le reste du peloton. Le châssis F2 est approximativement 400 mm moins long dans sa forme originale, et pour le rallonger artificiellement, le nez a été étendu vers l'avant. Cela permet de faciliter la fusion de la pointe avec l'aileron avant. Cela se traduit par une plus grande distance entre les plaques d'extrémité et les roues avant.

On retrouve des signes des tendances prédominantes en matière de design pour 2023, avec des pontons à rampe descendante simplifiés et des ouïes de refroidissement installées sur le dessus de la carrosserie.

Ces éléments sont renforcés par l'ouverture exagérée du plancher ; bien que les F2 utilisent des tunnels Venturi pour générer de l'appui de la même manière qu'une F1, le bord d'attaque de leur plancher est beaucoup plus petit. Les ailettes et les stries sont également visibles depuis l'avant et les côtés, ce qui renforce cette impression.

L'aileron avant de l'APXGP.

En sus, le capot moteur dispose des sorties de refroidissement en forme de tube de chaque côté de l'échappement, avec l'aileron de requin sur le dessus. Sur l'arrière, un aileron spécification 2022 est également présent, avec un beam wing et un plan principal sculpté, ce qui renforce l'aspect travaillé de l'ensemble.

D'autres petits détails sont présents : les ailettes qui surmontent les pneus avant, les rétroviseurs agencés de façon à refléter la complexité des installations des monoplaces actuelles. On peut même, en y regardant de plus près, repérer des éléments ajoutés pour donner l'impression de la présence de capteurs de surveillance des pneus sur les plaques d'extrémité de l'aileron avant ou encore la présence d'une tige métallique sur l'arrière du plancher pour copier celles qui ont une utilité réelle sur les F1 2023.

Cependant, malgré tous les détails clés mis en place pour créer l'illusion, les responsables de la refonte de la voiture n'ont pas pu compenser la largeur plus réduite du châssis F2. Celui-ci est plus étroit de 100 mm et tout semble donc légèrement compressé.

Comme le châssis doit conserver tous les points durs et éléments structurels désignés, la voiture n'a pas pu être modifiée pour recevoir les roues plus larges de la F1 et est donc équipée de Pirelli pour la F2, les roues arrière étant plus étroites d'environ 55 mm.

Mais il s'agit là d'une limitation évidente que les "concepteurs" ont dû prendre pour acquise, et un travail louable a été fait pour que le châssis ressemble à une F1. Cependant, le test de l'esthétique sera surtout intéressant lorsque la voiture sera placée sur la grille à côté des 20 véritables voitures, et lorsque les APXGP apparaîtront dans le film final.