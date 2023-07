AlphaTauri introduit une évolution majeure à Silverstone

AlphaTauri a dévoilé à Silverstone un nouveau package important sur sa monoplace pour le Grand Prix de Grande-Bretagne : plancher, suspension et aileron arrière font la part belle aux nouveautés dans l'espoir d'aider Yuki Tsunoda et Nyck de Vries à lutter plus régulièrement pour une place dans le top 10. L'écurie de Faenza ferme actuellement la marche au championnat constructeurs avec seulement deux points à son actif, à chaque fois inscrits par son pilote japonais.

Tandis que les grandes manœuvres se profilent au sein de l'écurie pour 2024, avec l'arrivée de nouveaux dirigeants mais aussi un changement de nom, le développement de l'AT04 se poursuit et passe par cette évolution majeure introduite ce week-end.

Le plancher a fait l'objet de toutes les attentions avec pas moins de trois nouveautés qui lui sont propres. "La nouvelle géométrie modifie la partie arrière de l'ailette du bord du plancher et la prolonge vers l'intérieur à son extrémité, avec une découpe du bord du plancher en conséquence", précise notamment l'écurie dans les notes techniques adressées à la FIA. Les séparateurs situés au niveau du diffuseur ont également été modifiés.

Le nouveau plancher de l'AlphaTauri AT04.

Au niveau du capot moteur, la largeur maximale a été augmentée, dans le but de "générer une pression statique plus élevée, qui réduit l'importance des pertes de sillage des roues avant sur la carrosserie" et de produire "plus de charge à partir du bord du plancher". Sans surprise, l'écurie italienne est en quête d'appui aérodynamique et d'une meilleure efficacité de l'effet de sol sur sa monture.

Une ailette supplémentaire fait son apparition derrière le triangle de suspension arrière le plus reculé, avec pour objectif d'accroître l'appui généré dans cette zone par le brake duct.

Quant à l'aileron arrière, il a aussi fait l'objet d'une révision pour adopter une forme plus elliptique. Le flap du beamwing a été retiré. À ce niveau, AlphaTauri espère réduire la traînée aérodynamique et gagner en vitesse de pointe.

L'écurie incorpore sur sa monoplace ce qui constitue son ensemble de nouveautés le plus poussé depuis le début de la saison. L'AT04 affiche un cruel manque de performance mais également des caractéristiques qui, de l'aveu-même des ingénieurs de Faenza, n'ont pas offert à Nyck de Vries le package optimal pour se hisser au niveau attendu.

