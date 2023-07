AlphaTauri ne devrait pas redevenir Toro Rosso

Après le rachat de Minardi, fin 2005, par Red Bull, la structure basée à Faenza a pris le nom de Scuderia Toro Rosso, un clin d’œil à l'identité de son nouveau propriétaire et à ses racines italiennes. Quatorze ans plus tard, il a été décidé de changer à nouveau le nom de l'écurie, cette fois-ci pour mettre en avant la marque de vêtements de Red Bull, AlphaTauri.

C'est sous cette identité que l'écurie a remporté son deuxième Grand Prix en catégorie reine, avec Pierre Gasly, au Grand Prix d'Italie 2020 et réalisé sa meilleure saison d'un point de vue comptable l'année suivante.

Les contre-performances de la saison 2022 ont cependant remis en question l'existence même d'une seconde équipe Red Bull en F1. La marque de boissons énergisantes a finalement pris la décision de ne pas fermer AlphaTauri, ni de délocaliser l'écurie en Angleterre, mais au prix d'un nouveau changement de nom.

L'on ne sait pas encore quel sera le futur nom d'AlphaTauri mais une chose est déjà certaine : le retour de Toro Rosso n'est pas attendu. "Je pense qu'il y a une autre possibilité de gagner plus d'argent", a indiqué Franz Tost, directeur d'équipe, à ce sujet.

Si un autre nom en rapport avec la marque Red Bull peut être envisagé, l'éventualité d'un nom "générique" accolé à un sponsor titre l'est également. Tost a précisé que des négociations étaient en cours, mais qu'elles étaient loin de se conclure.

"Tout d'abord, à cette période de l'année, toutes les équipes négocient avec les sponsors", a-t-il ajouté. "Et, bien sûr, nous avons également des négociations, le sponsor titre est très attractif, et nous verrons ce que les négociations apporteront dans les prochains mois."

"Mais pour l'instant, nous discutons avec différentes entreprises. Heureusement, la Scuderia AlphaTauri suscite un grand intérêt. Mais rien n'est confirmé, rien n'est signé pour l'instant. Et cela ne se fera pas non plus dans les prochains jours. Je pense que cela prendra quelques mois avant que tout soit réglé."

Le nouveau PDG d'AlphaTauri, Peter Bayer, a expliqué qu'il était important de jouir d'une identité forte, laissant entendre que l'équipe pourrait ne pas nécessairement être liée à un sponsor.

"Il est probable que Helmut faisait en fait référence à une discussion interne à ce sujet", a-t-il indiqué au sujet des révélations faites par Helmut Marko en mai. "Comment pouvons-nous créer une identité pour l'équipe qui soit moins dépendante du sponsor titre, qui nous donne une continuité et une base solide, plutôt que d'alterner sans cesse entre Toro Rosso et AlphaTauri ?

"C'est exactement ce dont nous discutons actuellement. Et je pense que c'est ce à quoi Helmut faisait vraiment référence. Nous sommes dans une course, non seulement sur la piste mais aussi pour les sponsors, pour les médias, pour l'attention des fans, pour tout. Et pour cela, les gens doivent savoir ce que vous représentez."