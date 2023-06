Marko : Horner n'était pas fan de De Vries, et pour l'instant il a raison

Le destin de Nyck de Vries avait tout de la belle histoire puisqu'après une carrière menée, souvent avec succès, dans d'autres disciplines du sport automobile, avec comme points d'orgue les titres en F2 en 2019 et en Formule E en 2020-2021, il a finalement pu accéder à la discipline reine cette année, dans ce qui est portant un junior team, alors qu'il est âgé de 28 ans.

Il faut dire que sa sortie, en remplaçant au pied levé un Alexander Albon frappé par une appendicite lors du GP d'Italie 2022, avait eu de quoi éblouir puisqu'il avait à cette occasion pris son premier départ en Formule 1 et empoché ses premiers points. Peu après, le clan Red Bull, Helmut Marko en tête, l'avait contacté en vue du baquet AlphaTauri, qui allait être libéré par Pierre Gasly en partance vers Alpine.

Ça, c'est pour la belle histoire, mais depuis les choses ont perdu leur aspect idyllique. De Vries peine à convaincre au sein d'une écurie de Faenza où il était presque pressenti pour devenir le leader naturel face à un Yuki Tsunoda qui avait jusqu'ici eu du mal à s'imposer. Le jeu des vases communicants semble d'ailleurs largement avoir renforcé la position du Japonais, auteur de performances jugées convaincantes, face au Néerlandais qui en plus de ne pas afficher un bon rythme, commet des erreurs, la dernière en date dans sa lutte contre Kevin Magnussen à Montréal.

Depuis que ses difficultés sont claires, De Vries est quelque peu au centre des rumeurs et la possibilité d'un remplacement est apparue avec plus ou moins de force dès le mois de mai, en même temps que l'équipe annonçait un changement de direction sur fond d'interrogations autour de son avenir. Depuis, les choses se sont un peu tassées, Marko allant jusqu'à saluer un GP de Monaco jugé encourageant pour le pilote au numéro 21.

L'Autrichien va sans doute relancer la machine à spéculations et la pression sur son pilote avec sa sortie dans le podcast Inside Line F1. Ainsi, évoquant la question du recrutement, le conseiller Red Bull a expliqué que Christian Horner et lui n'étaient "pas souvent, mais parfois" en désaccord. Alors interrogé sur le plus récent exemple d'une telle situation, il a répondu : "La dernière fois c'était, je dirais, Nyck de Vries. Et pour le moment, il semble avoir raison."

Une remarque qu'il n'a pas ensuite minoré : "C'est AlphaTauri [pas Red Bull], mais comme nous sommes une grande famille, je dirais que nous cherchons à avoir des avis. Et ce n'était pas un grand fan de Nyck de Vries."

Il a également indiqué que Franz Tost, le directeur d'AlphaTauri qui quittera son poste en fin d'année, était plutôt en faveur du recrutement de Mick Schumacher, qui avait été chassé de chez Haas. Toutefois, Marko affirme que les liens entre le pilote allemand et Ferrari étaient vus comme un obstacle.

D'aucuns diraient que les liens entre De Vries et Mercedes étaient aussi connus, en plus du fait que le Néerlandais était plus âgé ; toutefois, Marko a déclaré que "dans [la] philosophie [de Red Bull pour AlphaTauri] qui est celle d'un junior team", De Vries, qui comptait moins de départs que Schumacher, était un choix plus logique.