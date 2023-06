Williams avec une livrée spéciale à Silverstone pour son 800e GP

À la publication du calendrier 2023 de la Formule 1, Williams avait l'honneur de fêter son 800e Grand Prix du Championnat du monde à domicile, sur le circuit de Silverstone – également théâtre de sa première victoire dans la catégorie reine, en 1979. Néanmoins, l'annulation du GP d'Émilie-Romagne en raison des intempéries ayant sinistré la région a repoussé l'échéance au GP de Hongrie, faisant suite à l'épreuve de Silverstone.

Malgré cela, Williams a fait le choix d'organiser des festivités pour le GP de Grande-Bretagne, qui ne sera donc que sa 799e course dans l'élite, en plus du GP de Hongrie. Si au Hungaroring les FW45 d'Alexander Albon et Logan Sargeant arboreront un emblème commémorant le cap des 800, elles seront parées d'une livrée spéciale à Silverstone.

"Le design saisissant de Silverstone rendra hommage à l'héritage britannique de l'équipe et à son fondateur, feu Sir Frank Williams", est-il précisé dans un bref communiqué de l'écurie.

En outre, la Williams FW14B, qui avait emmené Nigel Mansell à son unique titre mondial en 1992, réalisera des tours de démonstration à Silverstone le jour de la course. Jenson Button sera au volant. Plusieurs fanzones Williams seront ouvertes à Londres lors du week-end, la FW15C, ancienne pilotée par Alain Prost, étant exposée à Regent Street.

"Atteindre notre 800e Grand Prix est un accomplissement remarquable pour Williams Racing", s'est réjoui James Vowles, directeur d'équipe. "Nous sommes incroyablement fiers de notre histoire et de l'héritage construit au fil des ans."

"Au cours de ses 46 années d'existence, l'équipe a obtenu des résultats incroyables. Avec neuf championnats constructeurs et sept titres pilotes à notre actif, nous sommes la deuxième équipe de F1 la plus titrée de tous les temps, uniquement derrière Ferrari. Nous invitons tous nos fans à se joindre à nous pour cette célébration, alors que nous rendons hommage à notre passé emblématique et que nous nous tournons vers un avenir radieux."

Lire aussi : Comment Frank Williams a créé sa propre équipe