Magnussen n'en veut pas à De Vries : "Qui suis-je pour m'en plaindre ?"

En lutte pour la 12e place au Grand Prix du Canada, Nyck de Vries et Kevin Magnussen ont été filmés en pleine explication dans le premier virage du Circuit Gilles-Villeneuve. Refusant de céder dans une tentative de dépassement du pilote AlphaTauri par l'extérieur, Magnussen l'a poussé vers la zone de dégagement avant de revoir le train avant de l'AT04 sur son côté droit à la courbe suivante.

La passe d'armes s'est poursuivie au virage 3 où, toujours roue contre roue, les deux pilotes ont échoué dans l'échappatoire, perdant ainsi tout espoir de marquer des points.

Bien que le blocage des roues avant de Nyck de Vries ait contraint Magnussen à tirer tout droit vers cette échappatoire pour éviter l'accident, les commissaires ont classé l'incident sans suite, ce qui a finalement satisfait les deux parties.

"[De Vries] s'est battu farouchement, c'est certain. Mais qui suis-je pour m'en plaindre ?" a déclaré Magnussen, réputé pour sa combativité poussée en piste. "Je pense que le problème, c'est qu'il a raté son freinage au virage 3 et qu'il m'a embarqué avec lui. C'est tout."

"Il avait l'intérieur mais il a freiné trop tard et n'a pas pu prendre le virage. J'étais à l'extérieur donc j'ai été bloqué et nous nous sommes retrouvés dans l'échappatoire. Je n'ai pas eu de chance."

De Vries a expliqué avoir été surpris par les bosses à l'intérieur de la piste, loin de la trajectoire idéale : "Nous étions en train de nous battre dans les virages 1 et 2. J'étais un peu dans la poussière vers le point de freinage [du virage 3], on se battait férocement, j'ai bloqué [mes roues] et j'ai tiré tout droit. Il y avait moins d'adhérence et c'était très bosselé, ce qui n'a pas aidé. La zone de freinage n'est pas vraiment droite non plus, vous devez constamment tourner, ce qui est délicat."

Le Néerlandais n'a pas non plus blâmé Magnussen pour sa manœuvre de défense dans le premier virage. "J'avais l'impression d'avoir la vitesse [pour le dépasser] et je pensais que je l'avais eu mais il est presque allé sur l'herbe, sur le vibreur, pour repasser devant. Mais je ne lui en veux pas, ça fait partie du jeu. C'était un incident de course, ni plus ni moins", a-t-il conclu.

