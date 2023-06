Hamilton : Mercedes doit se focaliser sur 2024 pour rattraper Red Bull

En terminant troisième du GP du Canada, Lewis Hamilton a du même coup signé son deuxième podium consécutif et le troisième de la saison. S'il a un temps devancé Fernando Alonso, notamment au prix d'un bon départ, le Britannique n'a rien pu faire pour contenir l'Aston Martin de l'Espagnol dans le second relais.

Hamilton a ainsi pu constater depuis la meilleure place la stabilité du train arrière de la Red Bull RB19 et sa nette supériorité à la réaccélération. S'il salue les progrès réels faits par Mercedes avec son package d'évolutions, il juge qu'ils ne doivent désormais pas empêcher son équipe de se tourner vers 2024. Le septuple Champion du monde pense ainsi que l'écurie autrichienne a sans doute déjà lancé le travail sur la saison prochaine.

"Le week-end a été super. Les conditions ont été très difficiles, mais j'ai adoré piloter la voiture, avec une meilleure fenêtre et en étant sur la bonne voie. Pour nous, être à ce niveau, se battre avec Fernando dans l'Aston, et être sur la deuxième ligne, c'est vraiment bien. Nous sommes montés sur le podium deux fois de suite, c'est vraiment fantastique pour nous."

"Nous avons également terminé quatrièmes à Monaco, ce qui signifie que nous nous rapprochons de plus en plus. Et ce sera une bataille de développement pour le reste de la saison. Je pense que l'équipe de Max [Verstappen] travaille déjà sur la voiture de l'année prochaine. Nous devons donc nous concentrer sur la saison à venir, mais nous sommes heureux d'être sur le podium."

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Même s'il pense que Red Bull alloue déjà une partie de ses ressources à 2024, Hamilton estime que la victoire demeurera possible sur l'ensemble des circuits de la saison pour la structure basée à Milton Keynes. Il assure toutefois ne pas être frustré par cette situation, tant la domination de la RB19 est flagrante.

"Ce n'est plus une frustration, si ça l'a jamais été... Il n'y a rien que je puisse faire contre leur incroyable performance. Il est probable qu'ils gagnent toutes les courses cette année, à moins que les Aston et nous ne soyons beaucoup plus performants, ou que leur voiture abandonne."

"Il n'est pas facile, avec le règlement, de parvenir au niveau de performance qu'ils ont. En termes d'avantage, ils doivent avoir 30 points [d'appui] de plus que nous à certains moments du tour et nous avons du pain sur la planche."

"Je suis heureux d'être à nouveau dans le coup et j'espère qu'à un moment donné, nous pourrons être un peu plus au niveau pour retrouver les belles courses que nous avons eues en 2021. Nous battre tous les trois dans une lutte très serrée serait une bonne chose."

Avec Matt Kew