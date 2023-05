Red Bull ne vendra pas AlphaTauri mais changera peut-être son nom

Ces derniers mois, l'avenir d'AlphaTauri s'est assombri à la suite de l'arrivée aux responsabilité du nouveau PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, peu satisfait par les performances de l'écurie basée à Faenza. Helmut Marko avait notamment reconnu que la structure devait améliorer ses résultats sportifs mais également commerciaux.

Le mois dernier, le départ de l'historique dirigeant de l'équipe, Franz Tost, ainsi que l'identité de son remplaçant, le Français Laurent Mekies, ont été annoncés, tout comme l'arrivée de Peter Bayer au poste de PDG.

Après des semaines d'évaluation, Red Bull a désormais mis la touche finale à la façon dont l'écurie AlphaTauri "new look" va fonctionner. Si la vente a bien été une option, celle-ci est désormais exclue. Il en va de même d'un éventuel déménagement du constructeur, dont les quartiers généraux de Faenza demeureront centraux dans ses opérations.

En revanche, parmi les changements, l'on note que la base britannique de Bicester emploiera désormais plus de monde. C'est dans cette ville que se situe le département aérodynamique d'AlphaTauri, et le but de cette augmentation de personnel sera d'améliorer la collaboration et les synergies avec l'équipe Red Bull.

"La décision a été prise. AlphaTauri restera la propriété exclusive de Red Bull et continuera d'être gérée comme une équipe junior", a déclaré Marko, conseiller de Red Bull, lors d'une interview sur YouTube pour Formel1.de, publication sœur de Motorsport.com.

Mais selon Marko, Mintzlaff a demandé à l'équipe "d'utiliser autant de synergies avec Red Bull Racing que le permet le règlement", ce qui signifie donc déplacer plus de personnel à Bicester, qui se trouve à quelques encablures du siège de Red Bull à Milton Keynes.

"La coopération avec Red Bull Racing sera plus étroite, y compris en termes de plafonnement des coûts et de synergies", a précisé Marko. "Avec son savoir-faire, qu'il a acquis à la FIA, [Bayer] jouera un rôle très important. Bien sûr, cela se répercutera également sur Red Bull Racing." Bayer, ainsi que Mekies, et "le reste du personnel" resteront en Italie.

Le team principal sortant, Franz Tost, estime qu'une répartition plus équilibrée entre Faenza et Bicester est une bonne décision puisque l'équipe cherche à être plus compétitive sur le marché de l'emploi en F1. Or la délocalisation en Italie s'avère souvent un obstacle pour les employés expérimentés et leurs familles. "Il a toujours été clair pour moi que l'équipe resterait à Faenza. Nous avons toute l'infrastructure ici", a-t-il expliqué dans une interview avec Formel1.de à paraître sur YouTube.

"En Angleterre, AlphaTauri a déjà beaucoup d'employés. Toute l'équipe aéro est en Angleterre. Et ce que nous ferons certainement à l'avenir, c'est que si nous voulons engager des ingénieurs mais qu'ils ne viennent pas en Italie, pour quelque raison que ce soit, ils pourront alors travailler à partir de cette base anglaise."

"Je pense que cela aidera l'équipe à l'avenir parce qu'il était très, très difficile par le passé de faire venir des ingénieurs expérimentés en Italie. Les ingénieurs expérimentés ont entre 35 et 40 ans, ils ont une famille, des enfants, et ils ne veulent pas aller en Italie."

Red Bull n'a pas encore décidé si le nom "AlphaTauri", qui fait la promotion de la marque de vêtements de Red Bull, sera conservé ou si l'équipe changera à nouveau de nom. "Cela n'a pas encore été décidé", a déclaré Tost. "C'est à Red Bull de décider du nom qu'il souhaite donner à l'équipe à l'avenir."

Avec Christian Nimmervoll et Filip Cleeren