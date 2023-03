Red Bull "doit faire quelque chose" mais ne lâchera pas AlphaTauri

Charger le lecteur audio

Pour Red Bull, le constat de la perte de vitesse d'AlphaTauri en Formule 1 est une évidence qui n'est pas mise de côté. "Ni les performances sportives ni les performances financières ne sont aux standards de Red Bull", assène Helmut Marko dans un entretien accordé à nos confrères de la rédaction allemande de Formel1.de. C'est ce qui a conduit la firme autrichienne à lancer une véritable remise en question du fonctionnement de son écurie italienne, provoquant le mois dernier des rumeurs de vente ensuite démenties.

Elles le sont encore aujourd'hui, même si Helmut Marko ne cache pas que des candidats ont manifesté leur intérêt pour racheter la structure basée à Faenza. "Il y en a eu quelques-uns au cours des douze derniers mois. Je ne veux pas citer de noms", tranche l'Autrichien, qui préfère s'attarder sur la vision plus générale d'un projet qui bénéficie donc toujours selon lui d'un fort crédit en interne.

"Il est vrai que la neuvième place d'AlphaTauri au championnat constructeurs n'est pas à la hauteur", rappelle-t-il. "Ça veut dire qu'il doit y avoir des progrès. Il est également vrai que l'investissement financier chez AlphaTauri est trop élevé par rapport aux pertes. Ce qui veut dire que l'on doit aussi faire quelque chose du côté des sponsors et des revenus. Au cours de ce processus, on a naturellement discuté des possibilités. Mais il a toujours été clair qu'AlphaTauri resterait dans le giron. C'est un pan important de notre travail pour les jeunes."

"On doit donc faire quelque chose pour changer ça", poursuit-il tout en abordant les spéculations autour d'un éventuel déménagement au Royaume-Uni. "Il est évident que l'on étudie différentes options, dont celle de l'Angleterre. AlphaTauri a déjà 100 employés en Angleterre. C'est divisé entre l'Italie et l'Angleterre, car c'est beaucoup plus facile de trouver des employés en Angleterre. Mais l'idée de voir toute l'écurie déménager immédiatement là-bas est également une surinterprétation."

Dans l'immédiat, la réponse est donc attendue sur la piste, mais le Grand Prix de Bahreïn n'a pas vraiment rassuré, avec un zéro pointé à l'arrivée malgré un Yuki Tsunoda qui a tout fait pour arracher le point de la dixième place à Alexander Albon. Sportivement, Red Bull a une idée très claire de là où doit se situer sa deuxième écurie, et le directeur d'AlphaTauri est prévenu. "On a discuté avec Franz Tost", précise Helmut Marko. "On a convenu avec lui d'un processus clair quant à la manière dont ça se passera au cours de cette saison. La cinquième place est l'objectif maximum, mais tout ce qui se situe au niveau de la sixième et de la septième place est acceptable."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll