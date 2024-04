La décision sur un changement du barème de points en F1 reportée

Réunie ce jeudi, la Commission F1 n'a pas statué sur le projet d'évolution du barème de points, que nous dévoilions le week-end dernier en marge du Grand Prix de Chine. Le sujet faisait bel et bien partie de ceux qui ont été abordés autour de la table, mais le choix de ne rien précipiter l'a emporté.

D'après les informations de Motorsport.com, toute décision sur la question est reportée à la prochaine réunion de la commission, où siègent les dix écuries ainsi que la FIA et la Formule 1, dans le but de procéder d'ici là à un travail d'analyse plus attentif sur les implications d'une telle révision. Ce délai est rendu possible par le fait que l'échéance pour fixer définitivement les textes du Règlement Sportif 2025 de la discipline demeure encore suffisamment lointaine pour permettre une réflexion approfondie.

L'idée qui fait aujourd'hui son chemin est d'élargir la zone des points en récompensant non plus les 10 premiers pilotes à l'arrivée mais les 12 premiers, pour répondre à la problématique des plus petites équipes face à des places monopolisées par les top teams à la régulière.

La modification à l'étude n'impliquerait pas de changement fondamental pour les sept premières places à l'arrivée d'un Grand Prix, avec une incidence ainsi plus que limitée sur la lutte aux avant-postes par rapport à ce que l'on connaît actuellement. Après cinq Grands Prix disputés en 2024, trois écuries n'ont toujours pas ouvert leur compteur : Williams, Alpine et Stake F1.

Outre celui des écuries les moins bien classées ou dotées du moins de ressources, la proposition a reçu le soutien public de Christian Horner (Red Bull) et Frédéric Vasseur (Ferrari) lorsqu'ils ont été interrogés dans le paddock de Shanghai dimanche dernier. Si un consensus semble assez vraisemblable en cas de volonté d'introduire ce système, la non décision à l'issue de la réunion de la Commission F1 s'apparente donc pour le moment à la volonté manifeste de s'accorder assez de temps avant de changer quoi que ce soit, et non à un blocage de tout ou partie des acteurs.

Rappel des changements proposés

Position Système actuel Système à l'étude 1 25 25 2 18 18 3 15 15 4 12 12 5 10 10 6 8 8 7 6 6 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 2 12 1

Avec Jonathan Noble