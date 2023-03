Tsunoda impuissant : "On est 12 km/h plus lent que la Williams"

Charger le lecteur audio

Le week-end d'AlphaTauri à Bahreïn s'est déroulé dans un relatif anonymat qui a confirmé la nécessité pour l'écurie italienne de trouver un moyen de remonter la pente. Les performances de l'AT04 demeurent à ce jour insuffisantes pour viser les points à coup sûr, ce qui s'est confirmé autant en qualifications qu'en course. Seul à franchir l'écueil de la Q1, Yuki Tsunoda est parvenu à faire illusion dans le dernier relais, sans jamais réussir à porter l'estocade sur un Alexander Albon qui a chèrement défendu sa peau pour le point de la dixième place.

De par son expérience en Formule 1 comme dans l'écurie, Yuki Tsunoda a pris le pas sur Nyck de Vries à l'occasion de ce premier Grand Prix. Parti 14e sur la grille, il a toutefois connu un départ délicat avant de retrouver du rythme durant la deuxième partie de course. Le bilan après sa 11e place à l'arrivée demeure toutefois insuffisant aux yeux du Japonais, qui attend des évolutions sur sa monoplace dans les semaines à venir.

"Il s'en est fallu de peu pour que l'on puisse marquer des points à la fin", admet-il. "Je pense que le départ a été décisif, j'ai perdu quelques positions dans le premier tour et, à peu près au même moment, le rythme était vraiment difficile à maintenir. On était vraiment loin. On est encore loin du rythme que l'on souhaite, la voiture glisse et fait surchauffer les pneus, il nous faut globalement plus d'adhérence. J'espère que l'on va pouvoir la développer au fil de la saison, mais on a besoin de plus d'évolutions dès que possible, sinon ça continuera comme ça toute l'année."

Interrogé sur les nouveautés attendues sur la monoplace de Faenza, Yuki Tsunoda préfère cependant noyer le poisson : "Je ne peux pas le dire pour le moment mais oui, clairement, il nous faut des évolutions dès que possible. Je suis au courant, mais je ne veux rien dire".

Ce qui est certain, c'est que son combat vain face à Alexander Albon en fin de course a mis en lumière toute la problématique actuelle d'AlphaTauri. "On était proches, mais là où je lui reprenais du temps et là où il m'en reprenait, c'était l'exact opposé : je gagnais du temps dans les virages, mais il en gagnait beaucoup plus en ligne droite", détaille le pilote nippon. "Ça m'a même frustré, parce qu'à chaque fois que je me rapprochais dans le dernier virage, il s'en allait. Même avec le DRS ouvert, j'avais un déficit de vitesse."

"Actuellement, on est tout simplement 12 km/h plus lent que la Williams. C'est donc beaucoup. Sans le DRS, on a trop de traînée, et dans le même temps, on n'a pas beaucoup d'adhérence pour compenser cette traînée. Comme je l'ai dit, il nous faut du grip. Soit du grip, soit moins de traînée."