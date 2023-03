Russell : Des pontons type Red Bull n'apporteront pas une demi-seconde

Charger le lecteur audio

"On ne va pas tourner autour du pot, c'est un coup dur pour nous tous. Nous sommes loin de ce que nous voulons." Tel est l'amer bilan fait par George Russell à l'issue du Grand Prix de Bahreïn, conclu dimanche par Lewis Hamilton et son équipier aux cinquième et septième rangs avec près d'une minute de déficit sur le vainqueur Max Verstappen.

Les craintes consécutives aux essais de pré-saison se sont confirmées avec une Mercedes qui, si l'on s'en fie à la hiérarchie du week-end, est la quatrième force du plateau derrière Red Bull, Ferrari et Aston Martin. La marque à l'étoile a décidé de persévérer avec le concept adopté l'an passé pour la nouvelle ère technique après avoir éradiqué le marsouinage chronique de sa W13, mais cela ne suffit manifestement pas à concurrencer les autres top teams.

De nouveaux pontons sont déjà dans les tuyaux pour la W14, mais George Russell appelle à davantage de changement, convaincu que cela ne suffira pas. "La raison pour laquelle nous avons encore ce qu'on peut appeler ce concept de ponton maigre, c'est que nous croyons encore que c'est le mieux, et à vrai dire, je continue de croire que venir avec un ponton à la Red Bull la semaine prochaine ne va pas transcender nos performances", estime le Britannique. "Je ne pense pas que ça nous apporte soudain une demi-seconde. Je pense que la magie se fait avec le plancher et les pièces de la voiture que l'on ne voit pas."

"Je pense que le seul point positif à tirer de tout ça est qu'il n'y a pas de problème fondamental avec la voiture, si ce n'est son manque d'appui", poursuit-il. "Aussi stupide que cela puisse paraître, c'est probablement l'un des problèmes les plus faciles à résoudre, si l'on compare avec l'an dernier au même moment. Et nous sommes passés de la voiture qui rebondissait le plus à celle qui rebondissait probablement le moins. Peut-être qu'avec le changement de réglementation, nous avons été un cran trop conservateurs à cet égard. Peut-être qu'il faut revenir en arrière pour gagner de l'appui facile."

Ainsi Russell est-il prêt à manger son pain noir en prenant le temps nécessaire pour effectuer les modifications dont a besoin la W14. "Si vous me donnez le choix entre avoir une chance de gagner des courses, quand que ce soit, et une progression lente sans jamais avoir cette chance, je choisis forcément d'avoir une chance de victoire", conclut l'Anglais.

Propos recueillis par Oleg Karpov