Ferrari et Red Bull croient au sursaut de Mercedes

Charger le lecteur audio

Du côté de Maranello comme de Milton Keynes, personne n'imagine Mercedes vivre une nouvelle année de galère après une campagne 2022 déjà difficile. L'écurie allemande a certes vécu un Grand Prix de Bahreïn décevant, où Lewis Hamilton n'a pu faire mieux que cinquième et George Russell septième, mais Ferrari et Red Bull se méfient de la bête blessée de Brackley.

Depuis la douche froide de Sakhir, Mercedes a promis de redoubler d'efforts et de ne pas surréagir, tout en laissant comprendre qu'un choix technique déterminant était à faire quant au concept de la W14 et des évolutions majeures nécessaires pour la rendre capable de lutter aux avant-postes. Quoi qu'il en soit, la concurrence refuse de sortir la firme à l'étoile de l'équation, même si Aston Martin, avec le podium de Fernando Alonso, a fait mieux que son motoriste pour l'ouverture du championnat.

"C'est le premier Grand Prix et il n'y a aucune conclusion à tirer", prévient Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari. "Je pense que Mercedes va bientôt se réveiller. On ne sait pas ce qui se passera la semaine prochaine. Le prochain Grand Prix, à Djeddah, sera une autre histoire, avec un tarmac différent. On verra à Djeddah si on a une meilleure idée de la situation."

Le son de cloche est pour le moins identique chez Red Bull, en dépit du doublé incontestable décroché par l'écurie avec Max Verstappen et Sergio Pérez à Bahreïn. Interrogé sur la plus grande menace à surveiller entre Ferrari et Aston Martin, Helmut Marko voit plus loin : "Après un Grand Prix, c'est difficile à dire. Il y a encore beaucoup de concurrents. Je crois aussi que Mercedes va s'améliorer tout au long de la saison."

La posture du consultant spécial de Red Bull est d'ailleurs proche de celle du directeur d'équipe, Christian Horner. "Je suis là depuis suffisamment longtemps pour savoir que les choses peuvent changer rapidement", prévient le Britannique. "Je pense que ces voitures sont encore relativement immatures et, au fur et à mesure du développement des écuries et de l'arrivée des évolutions, les choses vont changer."

Christian Horner est notamment curieux de voir quelle solution adoptera Mercedes, mais également d'autres équipes de la grille, pour ce qui est des pontons, alors qu'Aston Martin a d'emblée adopté la même voie que Red Bull. "Je pense que la fenêtre opérationnelle de ces monoplaces est très étroite, et chaque équipe du top 3 semble avoir développé sa propre philosophie", observe-t-il. "Une équipe a adopté notre philosophie et a gagné en performance, donc j'imagine qu'à un moment donné, tout ça va converger et que ça se produira pendant la saison."