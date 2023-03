La lettre de Mercedes à ses fans : "Nous ne paniquerons pas"

Charger le lecteur audio

Dans ce qui s'apparente à une manière de reprendre en main sa communication mais aussi de rassurer, l'écurie Mercedes a choisi un procédé plutôt inhabituel du côté de Brackley. Samedi matin, près d'une semaine après un Grand Prix de Bahreïn qui a confirmé le retard que doit encore combler l'équipe pour espérer jouer le titre, notamment face à Red Bull, c'est une lettre ouverte à l'intention des fans qui a été publiée. Les mots sont évidemment choisis avec soin et visent à remobiliser tout en assurant que la situation est sous contrôle.

Après sa cinquième place à Bahreïn, et la septième de son coéquipier George Russell, Lewis Hamilton a soufflé le chaud et froid en affirmant qu'il se devait de rester positif pour aider son équipe tout en constatant que celle-ci ne l'avait pas écouté au moment de faire ses choix techniques pour 2023. Le directeur de l'écurie, Toto Wolff, a pour sa part insisté sur l'unité toujours solide en interne, alors qu'il apparaît clair désormais qu'un choix doit être fait concernant l'orientation du concept de la monoplace.

La lettre ouverte publiée par Mercedes débute par des mots forts : "Bahreïn a fait mal. Mal à chacun d'entre nous qui abordons cette saison avec la volonté de se battre pour des titres mondiaux. Ça fait mal à toute l'équipe après avoir consacré autant d'efforts à une voiture qui n'a pas répondu à nos attentes."

La W14 n'était pas au niveau espéré à Bahreïn.

"Nous travaillons déjà d'arrache-pied pour changer le cours de la saison 2023."

Pensée pour s'adresser aux fans de l'écurie et de ses pilotes, tout en ayant parfaitement à l'esprit qu'elle dépassera en réalité ce cadre, la lettre ouverte de Mercedes aborde les résolutions prises pour faire face à la situation.

"Tout d'abord, nous ne paniquerons pas et ne réagirons pas de manière irréfléchie", peut-on lire. "Dans un contexte aussi brûlant que celui de la F1, les gens sont prompts à pointer du doigt ou à chercher des boucs émissaires. Au sein de l'écurie, nous parlons d'avoir le courage d'échouer, le caractère d'être responsable et la force de considérer l'échec comme une opportunité. Nous avons fait preuve d'une ouverture et d'une franchise sans faille quant à notre situation. Et nous travaillons d'urgence et calmement à l'élaboration de notre plan de redressement, en nous concentrant sur ce qui doit se passer à court, moyen et long terme pour gagner. Nous avons déjà des évolutions dans les cartons pour les prochains Grands Prix et il y en aura d'autres à venir. Mais ça ne se fera pas en un claquement de doigts, il n'y a pas de recette miracle en F1."

"Deuxièmement, nous garderons la tête haute et nous ferons les choses étape par étape, ensemble. Nous sommes Mercedes. Nous connaissons les standards auxquels nous aspirons et personne ne bronche quand nous regardons la montagne que nous devons gravir. Ce ne sera pas facile, mais où est la valeur dans la facilité ? C'est dans ces moments-là que se forge le caractère, qu'une équipe devient plus grande que la somme de ses individualités, qu'elle s'attaque à des problèmes difficiles et les règle. Nous sommes unis conte vents et marées, de Toto, Lewis et George jusqu'à chaque femme et homme dans les usines de Brackley et Brixworth. Et nous aimons ce défi."

La lettre adressée par Mercedes à ses fans se conclut par une promesse : "Nous travaillons déjà d'arrache-pied pour changer le cours de la saison 2023. Le redressement a commencé immédiatement après la course, et tout le monde a un rôle à jouer".