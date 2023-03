Hamilton regrette que Mercedes ne l'ait pas écouté

Charger le lecteur audio

Au terme du Grand Prix de Bahreïn 2023 de F1, le constat est clair : Mercedes n'est pas dans la lutte. Et s'il s'agissait uniquement de la lutte pour le titre ou même la victoire, les choses seraient comparables à l'an passé, mais la réalité de la première épreuve de la saison est que l'écurie octuple Championne du monde est même trop en retrait pour espérer jouer le podium à la régulière alors que Red Bull caracole en tête, qu'Aston Martin (un client du motoriste allemand) a fait un bond dans la hiérarchie et que Ferrari, en dépit de problèmes, est parvenu à maintenir sa monoplace rescapée devant les deux Flèches d'Ébène.

Dans ce contexte, bien loin de l'hégémonie qui a été la norme entre 2014 et 2020, le concept autour duquel la W14 a été conçue est au centre des débats, les mêmes débats qui ont en fait animé les analyses l'an passé, quand des questions se posaient déjà sur la pertinence de la philosophie "zéro ponton" de la W13. Désormais, il semble clair que le futur de la voiture issue de l'usine de Brackley va progressivement s'écarter de cette voie technique, sans pour autant que l'on s'attende à ce que cela change ses performances du tout au tout. Mais alors, pourquoi avoir tant persisté avec un concept global qui avait eu tant de mal à se montrer efficace l'an passé ?

Lewis Hamilton a pour sa part estimé avoir posté le diagnostic dès 2022 et semble regretter de ne pas avoir été écouté par ses ingénieurs, appelant à une prise de responsabilité quant à ce qui apparaît désormais presque uniquement comme un cuisant échec : "J'ai eu beaucoup de voitures comme ça, surtout à l'époque de McLaren. Je ne sais pas quand ni comment nous allons redresser la barre, mais il faut que ça se produise", a-t-il déclaré pour la BBC, avant d'ajouter : "L'année dernière, je leur ai fait part des problèmes de la voiture. J'ai piloté tellement de voitures dans ma vie que je sais ce dont une voiture a besoin et ce dont elle n'a pas besoin."

"Et je pense que c'est vraiment une question de responsabilité, il s'agit d'assumer et de dire 'oui, tu sais quoi, nous ne t'avons pas écouté, ce n'est pas ce qu'il faut et on doit travailler'. Nous devons nous pencher sur l'équilibre dans les virages, examiner tous les points faibles et nous rassembler en tant qu'équipe, c'est ce que nous faisons. Nous avons toujours plusieurs titres mondiaux à notre actif, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi cette fois-ci, ils se sont trompés l'année dernière, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas réussir par la suite."

Des mots qui auront sans doute une résonance particulière alors qu'ont débuté les discussions sur une potentielle prolongation du contrat liant le Britannique à l'écurie dirigée par Toto Wolff, l'actuel s'achevant en fin de saison.