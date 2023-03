"Pas de raison d'être abattu" chez McLaren, estime Norris

Charger le lecteur audio

Au terme du Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison 2023 de Formule 1, McLaren occupe la dernière place du championnat des constructeurs – du jamais-vu depuis 2017 et la dernière année du partenariat moteur avec Honda. Bien sûr, c'est partiellement circonstanciel : Oscar Piastri a été contraint à l'abandon par un problème électrique, et Lando Norris a été handicapé par un problème de pression sur son groupe propulseur le contraignant à des arrêts au stand tous les dix tours.

Ces problèmes techniques ne cachent toutefois pas le manque de performance de la MCL60 qui, de l'aveu même des dirigeants de l'écurie, n'a pas atteint tous les objectifs qui lui étaient fixés en matière de développement. À l'issue des essais hivernaux, l'on pouvait craindre que McLaren soit en fond de peloton avec Williams ; Norris a finalement décroché la 11e place sur la grille de départ, même s'il n'a pu concrétiser le dimanche.

"Aujourd'hui, nous aurions pu rentrer au stand après avoir eu le premier problème", a indiqué le Britannique à l'issue de l'épreuve. "Lorsqu'ils ont su que j'allais devoir rentrer au stand tous les dix tours, nous savions que nous allions très vite être éliminés de la course. Nous avons essayé d'y rester aussi longtemps que possible, c'est pour ça que je n'ai abandonné qu'à deux tours du but."

"Ce n'est pas aussi mauvais que ce à quoi s'attendait tout le monde avant la saison, et ce n'est pas aussi mauvais que ce à quoi tout le monde s'attendait avant les essais et avant la course", a-t-il ajouté. "Mais nous aurions dû marquer des points aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. C'est ce que nous essaierons de faire la prochaine fois."

Lando Norris (McLaren) a été contraint de multiplier les arrêts au stand à Bahreïn

McLaren se prépare malgré tout à une campagne 2023 nettement en deçà de ses attentes et des performances réalisées lors des quatre saisons précédentes, où l'écurie était confortablement installée dans la première moitié de la hiérarchie.

Interrogé par Motorsport.com sur le rôle qu'il joue quant au moral de l'équipe, Norris a affirmé : "C'est très important. En fait, ça fait partie de mon travail – plus que jamais, j'imagine. Mais ils n'ont pas de raison d'être abattus. L'essentiel, c'est que nous aurions dû marquer des points, c'était notre objectif aujourd'hui, avec une voiture dont nous savons qu'elle n'est pas si compétitive. L'équipe le sait, et si nous résolvons le problème, ça devrait aller."

En attendant le premier package d'évolutions dont l'arrivée est prévue aux alentours du Grand Prix d'Azerbaïdjan, McLaren va espérer un dénouement plus favorable en Arabie saoudite.

"Nous avons marqué des points à Djeddah par le passé ; il n'y avait pas de raison que nous ne marquions pas de points aujourd'hui, espérons qu'il n'y en ait pas non plus pour la prochaine course", a commenté Norris. "Nous sommes optimistes, nous croyons pouvoir marquer des points avec notre voiture, ce qui nous rend encore plus optimistes pour la suite de la saison. Et nous allons continuer d'essayer."

Quant à savoir quel sera vraiment le niveau de performance de McLaren en Arabie saoudite, l'Anglais s'avère finalement prudent : "Je n'en ai aucune idée, à vrai dire. Peut-être un peu meilleur. Je crois que c'est dans les virages très lents que nous sommes en grande difficulté. Et il y en a moins à Djeddah. Je dis ça, mais on dirait que j'ai toujours tort, alors ça pourrait être l'inverse !"

Propos recueillis par Adam Cooper