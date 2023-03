Alonso estime qu'il doit encore s'adapter à l'Aston Martin F1

Charger le lecteur audio

Sur le chemin le menant vers la troisième place du Grand Prix de Bahreïn 2023 de F1, Fernando Alonso a retrouvé une vieille connaissance en la personne de Lewis Hamilton. Au début du dernier relais des deux hommes, l'Espagnol a profité du rythme de son Aston Martin AMR23 pour vite se rapprocher du septuple Champion du monde puis tenter de le doubler.

Toutefois, le dépassement d'une Mercedes visiblement en déficit de rythme, et notamment d'adhérence, n'a pas été aussi aisé que prévu pour Alonso qui a dû s'y reprendre à deux fois. Sa première tentative du 37e tour, où il s'est glissé à l'intérieur sur Hamilton au virage 4 après avoir profité du DRS, s'est en effet soldée par un échec, la faute à un décrochage au moment de terminer sa manœuvre qui a permis à Hamilton, qui s'était préparé à décroiser son rival, de maintenir un temps sa quatrième place, avant de la perdre finalement lors de la boucle suivante.

Alonso a mis cette glissade sur le compte d'une adaptation incomplète à l'AMR23 et notamment à son système de direction assistée. "Je pense que c'était [dû au] ralentissement. Je dois encore m'habituer à la direction assistée et à d'autres choses sur cette voiture. C'est un peu différent de l'Alpine, donc j'ai été pris par surprise, pour être honnête."

Il disculpe en tout cas le moteur Mercedes vis-à-vis du bloc Renault qu'il a pu connaître auparavant : "Du point de vue de la puissance, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Mais la voiture elle-même et la géométrie de la suspension avant sont toujours différentes d'une équipe à l'autre. Vous avez donc un retour différent de l'adhérence du train avant via vos mains sur le volant. Dans ce genre de moment, il est certain que j'ai besoin de plus de temps sur la piste et dans cette voiture."

Quand Motosport.com lui a demandé de développer sur ce décrochage et ses raisons, Alonso a répondu : "Je pense que nous en connaissons la cause, mais je vais la garder pour moi. Nous continuons à travailler. Comme je l'ai dit, la voiture est toute nouvelle. Nous devons en apprendre davantage sur elle ; je dois m'y habituer."

"Ces moments étaient donc plutôt dus au fait que je m'habituais à la voiture, que je m'habituais à son pilotage, aux réactions du volant et à la direction assistée. Les choses ne sont donc pas encore à 100% faites sur mesure."

Avec Alex Kalinauckas et Matt Kew