Szafnauer compare Aston Martin à Force India en 2014

Charger le lecteur audio

Après que les performances de l'AMR23 pendant les essais hivernaux ont pris par surprise le paddock, Aston Martin a confirmé son bond en avant dans la hiérarchie en montant sur le podium au Grand Prix de Bahreïn avec Fernando Alonso. Une performance de l'équipe de Silverstone qui rappelle à Otmar Szafnauer une autre : à l'occasion de l'édition 2014, sous les couleurs de Force India et avec Szafnauer à la barre, Sergio Pérez avait pris la troisième place et Nico Hülkenberg la cinquième, ce qui avait permis à l'équipe de prendre la deuxième place du championnat.

"[Aston Martin] a toujours été une équipe bonne et efficace", a expliqué celui qui a pris la direction d'Alpine début 2022. "Félicitations à eux mais je pense que ça a été exactement la même chose avec Force India en 2014 : à peu près dans la même position, sur le podium. Je crois que [Pérez] s'était qualifié cinquième en 2014 et qu'il avait un très bon rythme de course. Je les félicite pour avoir tant progressé par rapport à l'année dernière."

Si Szafnauer a admis qu'il serait difficile pour Alpine de rattraper Aston Martin sur la piste, l'attention du directeur se porte davantage sur les leaders. "Ce que nous devons regarder, c'est à quel point nous étions proches de la pole position de l'année dernière", a-t-il ajouté. "À quel point étions-nous proches du rythme de course, où aurions-nous pu finir si nous n'avions pas eu nos problèmes opérationnels, était-ce mieux que l'année dernière ou non ? Ce que nous devons faire chaque année, c'est rattraper notre retard. Aston a fait d'énormes progrès et nous devons les rattraper eux aussi."

Pierre Gasly, Alpine A523, Logan Sargeant, Williams FW45

Discret pendant les essais hivernaux, Alpine a été l'une des meilleures équipes du milieu de grille au GP de Bahreïn, néanmoins le week-end de la structure française a été entravé par les déboires de ses deux pilotes : Esteban Ocon a été pénalisé à trois reprises pendant la course et a finalement abandonné, et Pierre Gasly a fini bon dernier des qualifications. Le Français a toutefois excellé le dimanche en se hissant à la neuvième place et en exploitant tout le potentiel de l'A523.

Cette arrivée dans les points a permis à Szafnauer de continuer à garder l'objectif de la quatrième place en tête malgré la montée en puissance d'Aston Martin. "Bien qu'il y ait plusieurs concurrents, nous devons faire ce que nous avons fait l'année dernière : terminer quatrième et nous rapprocher du top 3", a-t-il affirmé.

"Cette course n'était pas une course normale pour nous, nous ne faisons généralement pas ce genre d'erreurs opérationnelles. Si nous avions fait une course normale en partant à la neuvième place, Lance était juste devant nous, aurions-nous pu battre [Aston Martin] ? Je ne le sais pas encore, mais nous devons y réfléchir et faire mieux. Ce n'est pas là où nous voulons être, je pense que nous sommes capables de faire mieux."

Propos recueillis par Jonathan Noble