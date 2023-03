Mercedes F1 doit s'engager vite et fort dans une nouvelle voie

Charger le lecteur audio

Après d'inquiétants essais hivernaux, le Grand Prix de Bahreïn a confirmé que la Mercedes W14 n'était pas dans le rythme des meilleurs pour débuter la campagne 2023. En cela, l'écart avec Red Bull semble d'ores et déjà colossal et les jours du concept autour duquel la voiture est conçue, en grande partie basé sur celui de la W13, semblent désormais comptés.

Toutefois, la remise en question de cette orientation technique générale ne pourra se matérialiser immédiatement. Et si une modification des pontons est déjà prévue pour le GP d'Émilie-Romagne, il ne s'agira pas vraiment d'un premier pas dans une nouvelle direction puisque ces évolutions ont été annoncées il y a désormais plusieurs semaines, avant même les premiers tours de roue de la W14.

La principale limitation pour Mercedes sera la quasi-impossibilité d'explorer plusieurs pistes en même temps – notamment pour améliorer la W14 tout en changeant radicalement de cap avec la W15 – en raison du plafond budgétaire. Pour Toto Wolff, il paraît clair qu'il va falloir se décider immédiatement et en empruntant une seule voie technique : "Il est extrêmement difficile de combler un tel écart, mais c'est ce que nous devons faire. Nous n'avons pas le choix", a répondu l'Autrichien quand la question des difficultés inhérentes à l'introduction d'un tout nouveau design lui a été posée.

"Je ne suis pas sûr que le plafond budgétaire impose des contraintes dans la position où nous nous trouvons, mais nous devons décider de la direction que nous allons prendre et y consacrer toutes les ressources nécessaires. Nous allons continuer à développer une voiture. La question est de savoir quelle voiture."

James Vowles, le directeur de Williams, et Toto Wolff, le directeur de Mercedes, en discussion à Bahreïn.

L'évolution d'Imola doit apporter à Mercedes, idéalement, un gain de deux à trois dixièmes au tour. Une progression qui, si elle se matérialisait réellement, ne serait pas de nature à suffisamment rapprocher la W14 de la RB19 voire de l'Aston Martin AMR23 en rythme de course, quand bien même ces dernières ne progressaient pas entretemps. Cela pousse Wolff à appeler à la prise de décisions radicales et rapides après s'être tenu aussi longtemps à la philosophie actuelle.

"Nous allons nous y attaquer tout de suite parce que, quand on regarde où on en était en fin de saison, où il semblait que nous avions rattrapé notre retard et qu'il s'agissait juste de savoir quels circuits nous convenaient et lesquels ne nous convenaient pas, il semble que l'écart avec Red Bull ait presque doublé, voire triplé. C'est ce que nous devons examiner."

"Tout ce qui se trouve entre les deux – la Ferrari, l'Aston – c'est juste secondaire. Cela dit, ce qu'Aston Martin a réussi à faire doit nous inspirer, car ils sont revenus de deux secondes de retard à la deuxième place. Et en ce qui nous concerne, rien ne va. Le rythme sur un tour est encore bon, mais en course, nous en avons constaté les dégâts. Pour parler franchement, nous manquons d'appui, nous faisons glisser les pneus et nous reculons."

Évoquant le sujet dans l'habituelle vidéo d'après-GP de Mercedes, Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste, a expliqué : "Les gens ont tendance à utiliser le mot 'concept' lorsqu'ils parlent du design du ponton et Toto a récemment déclaré que nous envisagions une révision qui, de toute façon, arriverait dans les prochaines courses. Compte tenu de l'écart qui nous sépare de la tête, il est évident que nous allons envisager des modifications plus importantes et des changements plus radicaux."

"Mais il faut du temps pour transformer ces changements en une solution plus rapide en soufflerie ; on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Il y a beaucoup de développement à faire autour de tout changement important de géométrie dans ce domaine. Bien sûr, nous cherchons à améliorer la voiture, nous cherchons le potentiel à exploiter et vous allez remarquer des changements visibles sur la voiture au cours des prochaines courses."

Dans ce chantier de taille qui s'annonce, Wolff assure que George Russell et Lewis Hamilton ont conscience que des sacrifices, au moins à court terme, devront être faits : "Les pilotes sont parfaitement au courant. Nous en parlons ouvertement dans toute l'équipe. Tout le monde est conscient qu'il ne s'agit pas de trouver 0,3 seconde et de peaufiner la voiture. Il s'agit de trouver beaucoup de performance pour nous remettre en position de nous battre pour les victoires et le championnat."

Avec Jonathan Noble