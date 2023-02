Mercedes prévoit déjà de modifier les pontons de la W14

Charger le lecteur audio

L'équipe Mercedes va-t-elle finalement abandonner son concept "zéro ponton" ? En tout cas, Toto Wolff a révélé le constructeur allemand prévoyait lors des premières courses de la saison un changement de cette partie de la voiture.

Le concept adopté l'an passé réduisait les pontons à leur plus simple expression mais s'était avéré difficile à exploiter en raison du marsouinage et plus globalement des rebonds qui empêchaient l'écurie d'abaisser au maximum la W13. Même si cette conception n'a jamais été considérée comme intouchable, Mercedes avait fait le choix de poursuivre sur cette voie en 2022 pour en découvrir le potentiel et les limites.

Mais sera-ce le cas en 2023 au-delà du modèle présenté ce mercredi et qui débutera la saison ? Rien n'est moins sûr, même si le directeur de l'écurie ne s'étend pas sur la portée des modifications attendues. "Tout au long de la saison dernière, nous avons analysé la situation dans les deux sens, pour savoir si elle était bonne ou non", a déclaré Wolff. "Évidemment, vous pouvez voir que les pontons sont très différents de ceux des autres voitures."

"Mais nous pensons que ce n'est pas une partie dont dépend la performance. Évidemment, il n'y a pas de vache sacrée ici, et nous examinons tout. Sur les pontons, [ce qui a été affiché sur la voiture de présentation est] la première version et, lorsque une fois les premières courses passées, cela va changer un peu."

Un plan de bataille qui suggère donc que Mercedes estime que son approche globale ne peut pas être aussi performante, intrinsèquement, que celles adoptées ailleurs sur la grille. Wolff assure en tout cas être satisfait de voir son écurie être en capacité d'essayer des choses nouvelles pour retrouver le chemin des titres.

"Je pense qu'il est important d'être audacieux dans cette discipline et je suis toujours fier des solutions qui ont été mises en place sur la voiture l'année dernière", a-t-il ainsi ajouté. "Notre concept de ponton n'est pas quelque chose que nous croyons être fondamentalement la raison pour laquelle nous n'avons pas été performants."

Quoi qu'il en soit, Wolff assure que la voiture présentée ce mercredi sera très proche de celle qui débutera la saison lors des tests et du Grand Prix de Bahreïn. L'Autrichien affirme que Mercedes a tiré les leçons de ce qui s'était passé l'an passé, quand l'écurie avait disputé les premiers essais hivernaux, à Barcelone, avec un modèle bien moins évolué que celui des tests de Bahreïn, pour se rendre compte trop tard de ses importantes difficultés.

"L'année dernière, nous avons appris une dure leçon. Nous savions que nous allions apporter un package d'améliorations pour le deuxième test, et qu'il valait une seconde et demie. Ensuite, en analysant le premier test, nous nous sommes dit que ce n'était pas vraiment pertinent parce que ce ne serait pas la voiture [du second test]. Puis nous l'avons mise en piste, et elle ne fonctionnait pas du tout comme nous l'avions prévu."

"Donc cette année, nous avons fait l'inverse. Et ce que vous avez vu est, en grande partie, la voiture que nous allons faire courir, et aussi celle que nous allons tester. Il est fondamentalement important de comprendre la plateforme et le comportement de la monoplace, plutôt que de garder quelques éléments en arrière-plan qui peuvent ajouter un dixième ou deux sur la performance aéro pure."