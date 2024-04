Comment Audi et Verstappen compliquent le marché des pilotes

Si certaines décisions importantes ont déjà été prises, comme celle de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari et celle de Fernando Alonso de rester chez Aston Martin, la grille 2025 est encore loin d'être définie. Chacun semble suivre son propre calendrier, ce qui est peut-être le plus fascinant, et cela complique énormément les choses pour ceux qui tentent de tracer la meilleure voie à suivre.

D'un côté, des équipes comme Mercedes et Red Bull ne sont pas préoccupées par la situation actuelle car elles semblent prêtes à attendre pour voir quelles sont leurs meilleures options pour 2025.

Chez Red Bull, Sergio Pérez fait le nécessaire pour justifier une reconduction mais il est déjà arrivé que de bons débuts de campagne soient suivis de chute dans les performances. C'est pourquoi l'équipe autrichienne a déclaré à plusieurs reprises qu'elle souhaitait attendre un certain temps, potentiellement jusqu'à l'été, pour s'occuper de l'emplacement de garage à côté de celui de Max Verstappen.

Mercedes est également en phase d'observation afin de déterminer qui sera le coéquipier adéquat pour George Russell en 2025, en remplacement de Hamilton. Le premier favori est Andrea Kimi Antonelli, dont le programme d'essais F1 a été étendu. Le constructeur allemand a l'intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que son protégé italien se familiarise avec les machines de Grand Prix.

Mais il reste également la mince possibilité que Verstappen se rende disponible si le Néerlandais et son entourage décident que les choses ne se passent pas comme ils le voudraient chez Red Bull. Nos sources indiquent que, pour le moment, Verstappen est parti pour rester chez Red Bull, mais s'il n'y avait ne serait-ce que 0,01% de chance qu'il se libère de son contrat, Mercedes aurait l'air idiot en ne faisant rien au moment même où une place est disponible. C'est pourquoi l'écurie ne veut pas signer un autre pilote pour l'instant, même si certains font pression pour que des décisions soient prises rapidement.

Néanmoins, Mercedes sait aussi que si Verstappen ne change pas de crèmerie et qu'Antonelli rempile en F2 ou est placé dans une autre équipe, alors un plan B est nécessaire. C'est la raison pour laquelle la marque à l'étoile fait du repérage.

L'attrait pour les pilotes de potentiellement saisir une place chez Red Bull ou Mercedes s'ils se montrent patients est cependant tempéré par le fait que les équipes ne sont pas toutes prêtes à attendre. L'un des meilleurs exemples est celui d'Audi (actuellement Stake F1), qui veut des décisions très rapides sur des offres déjà formulées.

Carlos Sainz Sr en discussion avec Laurent Mekies, Team Principal de VCARB. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz et Nico Hülkenberg seraient tous deux dans le collimateur du constructeur allemand mais selon certaines sources, Audi a clairement fait savoir qu'il n'exclurait pas d'aller voir ailleurs si aucune décision n'était prise d'ici le mois de mai. Alessandro Alunni Bravi, représentant de l'équipe Stake, a laissé entendre au GP de Chine qu'Audi était offensif en ce qui concerne ses options sur le marché.

"Nous sommes satisfaits qu'il semble que nous puissions jouer un rôle, un rôle différent, sur le marché des pilotes grâce à l'annonce d'Audi et à tous les investissements qui seront faits pour améliorer notre équipe", a-t-il déclaré. "Si c'est une bonne nouvelle pour notre équipe, je pense que [cela signifie] qu'enfin nous sommes attractifs et que nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes un acteur du marché."

On ne sait pas exactement pourquoi Audi veut faire preuve d'agressivité avec son calendrier, bien que cela puisse être lié au timing des réunions du conseil d'administration de son groupe. Quoi qu'il en soit, un pilote comme Sainz se retrouve dans une situation particulièrement délicate. Accepte-t-il dès maintenant une offre intéressante d'Audi ou attend-il une éventuelle place chez Red Bull ou Mercedes, quitte à tout perdre ?

Des décisions très importantes seront à prendre dans les prochaines semaines et les pilotes savent bien que, à l'heure où la F1 se rapproche d'une nouvelle ère réglementaire, leurs choix d'aujourd'hui pourraient bien les mener à des victoires et des titres dès 2026, ou à l'inverse les laisser sur le bas-côté.