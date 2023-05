Les GP classiques devront s'inspirer des shows type Miami, selon Steiner

Le Grand Prix de Miami a moins fait parler pour l'action proposée en piste que pour le spectacle hors piste. Celui qui a été livré avant la course a beau ne pas avoir été au goût de tout le monde, il place la barre haut en matière de show et beaucoup s'attendent à ce que l'épreuve de Las Vegas, en novembre, soit particulièrement pourvue dans ce domaine.

Pour Günther Steiner, directeur de la seule équipe américaine du plateau, Haas, il est clair qu'à notre époque, les fans viennent au circuit pour voir plus que l'épreuve sportive, surtout aux États-Unis. "Je pense que le divertissement s'est beaucoup amélioré par rapport à autrefois. Auparavant, nous organisions des courses, simplement des courses. Nous organisions une course, puis nous organisions la suivante, il n'y avait rien autour. Nous faisions des courses pour les fans de sport automobile."

"Avant l'arrivée de Liberty Media, le sport n'avait pas de succès aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis et j'ai mieux compris ce pays lorsque j'ai emménagé ici, car avant je ne le comprenais pas. Il faut vivre ici pour comprendre. Les gens veulent constamment des divertissements, ils ne veulent pas rester assis là à attendre trois heures que les voitures aillent en piste. Ils veulent quelque chose à faire, quelque chose à consommer."

"Il y a d'autres choses qui se passent ; vous avez des concerts, des zones de divertissement. Si vous avez des enfants avec vous, vous voulez les divertir, et non pas vous asseoir dans une tribune ou sur une colline. Essayez de dire à un enfant de 12 ans qu'il doit attendre deux heures avant que les voitures reprennent la piste. C'est assez difficile."

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Steiner estime que le GP de Singapour est également un bon exemple de l'alliance entre sport et divertissement, même s'il insiste sur l'idée que l'aspect sportif doit demeurer le plus important. "Je pense que la F1 fait du très bon travail dans ce domaine. Ils ont commencé à mettre en place plus de divertissements en marge des courses. C'est ce qu'ils font à Singapour et lors d'un grand nombre d'épreuves."

"Je pense que ce qui est bien, c'est que le sport reste le point central de tout. Il y a la course de F1 et deux concerts prestigieux les vendredi et samedi soirs. Ce n'est pas comme s'il y avait le concert et, en passant, le dimanche, la course. C'est tout le contraire. Et je pense qu'ils ont très bien réussi cela. Et [à Miami], ils sont allés plus loin."

"Je pense que ce que nous appelons les courses 'classiques', où l'on organise une course et rien d'autre, ont de bonnes chances d'être rattrapées par cela. Nous sommes en 2023 et les gens veulent plus de divertissement, ils en veulent plus."

"Ils ne veulent pas seulement voir une course de voitures. Et je pense que la F1 a fait un très bon travail au cours des cinq dernières années pour apporter cela au consommateur, pour qu'il prenne plaisir à venir au circuit, parce qu'il y trouvera plus qu'une course de F1. Mais le point central reste la course."

"Ils gardent toujours cela à l'esprit parce que c'est ce qui fait la valeur de cet événement, la course ; ce n'est pas le concert ou le DJ. Je veux dire qu'ils s'y ajoutent, et qu'ils sont très importants, mais ils ne constituent pas le point central."

Avec Filip Cleeren