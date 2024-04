Haas remet en question la pénalité de Magnussen au GP de Chine

À la relance du Grand Prix de Chine, à la sortie du virage 6, Kevin Magnussen a heurté le pneu arrière droit de Yuki Tsunoda, envoyant le pilote japonais en tête-à-queue. Les dégâts causés à la VCARB ont contraint celui-ci à abandonner tandis que Magnussen a pu poursuivre sa route. Les commissaires ont jugé que le Danois était "principalement responsable" de l'accident et lui ont infligé une pénalité de dix secondes.

Ayao Komatsu estime toutefois que la sanction est trop sévère. "Je ne pense pas que [la pénalité] soit justifiable. Je pense qu'il s'agit simplement d'un incident de course", confie le directeur de l'équipe Haas à Motorsport.com.

"[Magnussen] n'a pas sorti Tsunoda de la piste. Il a plongé à l'intérieur au virage 6 et il a pris la corde, Tsunoda était au large et il a quand même laissé de la place, et [ensuite] Tsunoda est revenu progressivement. [Tsunoda] n'est pas sorti de la piste donc 'revenir' est peut-être erroné. Mais ce n'est pas comme si Kevin était entièrement responsable. Pour moi, c'est au moins 50/50."

"Je pense que c'est plutôt [la faute] de Tsunoda. Honnêtement, [Magnussen] n'a pas braqué sur Tsunoda. Il a plongé à l'intérieur, a pris la corde, a perdu l'adhérence mais [ça] n'a pas changé la direction de la voiture. Il n'a pas sorti Tsunoda de la piste. Il lui restait encore de la place. Alors pourquoi est-ce une pénalité ?"

Si un appel de la pénalité n'est pas possible, Haas, qui conteste la décision, s'entretiendra avec la direction de course. De son côté, Magnussen estime qu'il n'aurait rien pu faire d'autre pour éviter l'incident.

"Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que [Tsunoda] allait au large et puis il est quand même [resté proche de la trajectoire]", explique le pilote, qui a terminé la course à la 16e place. "J'étais en quelque sorte bloqué dans ma rotation. Je ne pouvais plus rien faire. Mais ils ont jugé que c'était une pénalité pour moi. C'est comme ça."

Il ajoute : "Je pense avoir fait [tout] ce que je pouvais faire. Lorsque nous nous sommes touchés, il y avait la largeur d'une voiture [à l'extérieur]. Je pense donc que chacun a un peu mal interprété l'autre. Il faut que je revoie tout ça mais pour moi, ça aurait pu être [jugé comme] un incident de course."