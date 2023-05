Comment une visite de l'usine Aston Martin a fini de convaincre Honda

Honda a annoncé mercredi matin son engagement dans une relation d'usine avec Aston Martin à partir de 2026, après la fin de son partenariat actuel avec Red Bull.

Cet accord intervient après que le constructeur japonais a fait part, en novembre dernier, de son intérêt pour la production d'un moteur en vue de la nouvelle réglementation prévue pour 2026, sans pour autant avoir une idée précise du ou des partenaires potentiels. Honda a expliqué que plusieurs écuries de F1 avaient depuis exprimé leur désir de s'associer, avant que la décision finale ne soit prise le mois dernier.

Ainsi, le PDG de Honda, Toshiro Mibe, a déclaré que de nombreuses propositions avaient été faites après la révélation du projet de nouveau moteur, mais qu'Aston Martin s'était rapidement imposé comme la meilleure option.

"Nous avons été approchés par de nombreuses équipes. Il y a eu beaucoup de discussions, de débats pour savoir si nous voulions vraiment participer au championnat 2026, et il y a eu des offres formidables et merveilleuses de la part de différentes équipes. Mais c'est surtout l'offre passionnée d'Aston Martin et sa détermination à gagner coûte que coûte qui nous ont touchés. Nous avons pensé que leur vision et leur passion étaient très similaires aux nôtres."

Le président de Honda Racing Corporation (HRC), Koji Watanabe, a révélé que les négociations avec Aston Martin avaient commencé dès le mois de janvier. Toutefois, c'est en visitant en début d'année le nouveau site de l'équipe à Silverstone, d'une valeur de 200 millions de livres sterling (environ 230 millions d'euros au taux de change actuel), qu'il a compris que faire équipe avec la structure était la meilleure option.

"Nous avons discuté avec plusieurs équipes afin de déterminer la suite des événements", a-t-il expliqué. "Au cours de ces discussions, nous avons trouvé qu'Aston Martin nourrissait la plus grande passion pour la victoire au championnat. J'ai été personnellement honoré de visiter physiquement l'usine et de voir qu'elle investissait dans divers domaines, y compris le personnel, et qu'elle progressait régulièrement."

"Ils nous ont également beaucoup félicités pour nos capacités en matière d'unité de puissance, donc ce n'est pas seulement qu'Aston Martin qui a besoin de nous. Nous voulions vraiment travailler avec Aston Martin. C'est pourquoi nous les avons choisis."

Honda s'associe avec Aston Martin pour 2026 et au-delà.

Si l'attitude d'Aston Martin a impressionné les dirigeants de Honda, l'équipe elle-même reste réaliste quant aux progrès qu'elle doit accomplir au cours des prochaines années si elle veut concrétiser ses ambitions de victoire avec Honda pour 2026.

Martin Whitmarsh, directeur général d'Aston Martin Performance Technologies, a ainsi déclaré : "Nous restons humbles. Nous savons que nous avons beaucoup à accomplir, que nous avons beaucoup à apprendre de Honda et que nous devons nous développer nous-mêmes."

"Mais dans ce sport, si vous n'avez pas une véritable passion, un désir, une faim et une détermination à gagner, vous ne réussirez pas. Nous sommes au pinacle du sport automobile mondial. C'est une discipline extrêmement compétitive. Mais nous sommes absolument déterminés, Lawrence [Stroll, à la tête d'Aston Martin], moi-même et tous les autres membres de l'équipe, à gagner. Et c'est ce qui est exaltant."

"Nous voyons la même passion et la même détermination implacable chez Honda, ce sont des gagnants. C'est pourquoi nous avons été très attirés par cette opportunité. Nous nous sommes donc fixé comme objectif de gagner en 2026, puis de gagner constamment par la suite. Ce n'est pas une mince affaire. Mais je pense que nous sommes tout à fait déterminés à être très compétitifs."