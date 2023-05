Officiel - Aston Martin F1 va s'allier avec Honda à partir de 2026

La rumeur était dans l'air depuis plusieurs mois et désormais c'est officiel : Aston Martin et Honda vont s'allier à partir de la saison 2026 de Formule 1. Le motoriste japonais va faire de la structure de Silverstone une véritable équipe d'usine, scellant ainsi son retour officiel et son implication à long terme en discipline reine.

Dans les faits, Honda est toujours présent en F1 via la fourniture et l'exploitation des moteurs qui équipent les Red Bull et les AlphaTauri, et ce jusqu'à la fin 2025. Toutefois, officiellement, le constructeur s'est retiré fin 2021, après le titre de Max Verstappen, suite à une annonce qui avait été faite la saison précédente.

Au-delà de 2025, l'avenir de Honda en F1 et la forme que cela pouvait prendre demeuraient flous. Red Bull ayant fait le choix de se tourner vers Ford pour la prochaine génération de moteurs, le motoriste nippon s'était toutefois formellement engagé parmi les constructeurs d'unités de puissance intéressés par la refonte réglementaire de 2026. Le débat faisait toutefois rage au sein de la direction de la marque sur l'opportunité d'un retour à part entière si tôt après l'annonce de son départ.

Toutefois, les progrès affichés par Aston Martin au cours de l'hiver ainsi que le fait que l'écurie de Lawrence Stroll ne soit pas engagée au-delà de 2025 avec Mercedes en ont fait un candidat très intéressant pour une alliance. Pour l'écurie, une telle association est bien entendu l'occasion d'être à la fois considérée comme une équipe d'usine tant côté châssis que côté moteur, mais également de faire équipe avec le motoriste phare de ce début de décennie 2020.

Martin Whitmarsh, le PDG du groupe Aston Martin Performance Technologies, a déclaré : "Notre futur partenariat avec Honda est l'une des dernières pièces du puzzle qui se met en place dans le cadre des ambitieux projets d'Aston Martin en Formule 1."

Fernando Alonso lors du GP de Miami.

Honda explique de son côté que sa décision de se réengager officiellement en F1 si peu de temps après s'en être éloignée a été motivée par l'intensification des efforts déployés par le championnat en matière de développement durable. La F1 s'est en effet engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et à passer à des carburants entièrement durables à partir de 2026, date à partir de laquelle les nouveaux moteurs produiront une plus grande proportion d'énergie électrique.

Toshihiro Mibe, PDG mondial de Honda, a expliqué : "L'une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé de relever le nouveau défi de la F1 est que la forme de course la plus prestigieuse au monde s'efforce de devenir une compétition durable, ce qui va dans le sens de l'objectif de neutralité carbone de Honda, et qu'elle deviendra une plateforme qui facilitera le développement de nos technologies d'électrification."

"Nous pensons que les technologies et le savoir-faire acquis dans le cadre de ce nouveau défi peuvent potentiellement être appliqués directement à nos futurs véhicules électriques de série, notamment via un modèle sportif électrique phare, et aux technologies d'électrification dans divers domaines, notamment l'eVTOL, qui fait actuellement l'objet de travaux de recherche et de développement."

Fort des titres mondiaux remportés avec Red Bull en 2021 et 2022, et actuellement en tête du classement cette année, Honda a clairement pour ambition de s'engager avec Aston Martin pour remporter d'autres championnats.

Le président de Honda Racing Corporation (HRC), Koji Watanabe, a ajouté : "Ils travaillent actuellement sur diverses mesures pour renforcer l'équipe et s'efforcer de remporter le titre F1. Ainsi, comme ils ont loué la technologie de notre unité de puissance F1 et que nous pouvons nous identifier à leur attitude sincère et à leur grande passion pour la victoire, nous avons décidé de travailler ensemble et de nous battre pour le titre de champion en tant qu'Aston Martin Honda."