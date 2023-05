Aston Martin : "Encore du chemin à parcourir" pour rattraper Red Bull

Après un excellent début de saison, Aston Martin occupe actuellement la deuxième place du classement constructeurs. Bien que Ferrari et Mercedes semblent renfermer plus de performance, l'équipe de Silverstone prend actuellement pour référence Red Bull, largement en tête du championnat. Une décision logique d'après Dan Fallows, étant donné qu'il considère que l'AMR23 peut être améliorée dans tous les domaines.

"Nous devons nous demander où nous nous situons par rapport à Red Bull", a indiqué le directeur technique. "Mais il y a des domaines dans lesquels nous pensons que nous sommes relativement forts. De plus, nous devons optimiser notre voiture pour chaque circuit, ce qui signifie que certains aspects, qu'il s'agisse de virages lents ou rapides, ne sont parfois pas aussi bons que chez d'autres adversaires."

"Le concept Red Bull évolue depuis un peu plus longtemps que le nôtre. Nous avons adopté publiquement un concept différent au début de l'année dernière, nous sommes encore en train de le développer. Nous pensons avoir fait d'énormes progrès cette année mais il nous reste encore du chemin à parcourir. Honnêtement, je ne penserais pas à un seul domaine. Je pense que nous devons tout améliorer."

Selon Fallows, l'Aston Martin AMR23 est une voiture polyvalente, sans point noir particulier : "Je ne pense pas forcément que notre voiture a des points forts dans certains domaines. Je pense que nous avons réussi à concevoir une voiture qui est raisonnablement bonne dans beaucoup de domaines différents. Nous pouvons la régler pour atteindre ce que nous pensons être l'optimum pour un circuit."

"Il y a certainement des domaines sur lesquels nous nous concentrons d'un point de vue aérodynamique et mécanique et nous pensons pouvoir faire des progrès. Mais, honnêtement, je ne pense pas que la voiture ait des points faibles significatifs pour le moment. Nous voulons simplement construire sur le rythme que nous avons [actuellement] et poursuivre avec la même philosophie."

Sergio Pérez (Red Bull) et Fernando Alonso (Aston Martin)

Si la vitesse en ligne droite est la grande force de Red Bull cette saison, avec d'autres équipes qui ont également opté pour des packages à très faible traînée, le responsable technique a estimé qu'Aston Martin ne devait pas s'en préoccuper.

"Nous cherchons à optimiser notre temps au tour sur chaque circuit où nous nous rendons", a-t-il expliqué. "Nous devons être un peu conscients de ce que font les autres, car nous ne voulons pas être largués avec notre vitesse de pointe. Mais, honnêtement, nous essayons de nous concentrer sur ce que nous pensons être le meilleur temps au tour possible et le meilleur [temps] de course également. Donc nous nous concentrons sur ça plutôt que sur ce que font les autres."

Interrogé sur les chances de victoire d'Aston Martin cette saison, Fallows a répondu : "J'aimerais dire qu'une victoire est possible cette saison. Il y a évidemment des circuits qui ne suivent pas le cours normal des choses, parfois les voitures ont des caractéristiques particulières qui peuvent avoir une influence. À Monaco par exemple, des circuits comme ça."

"Mais, honnêtement, nous sommes réalistes quant à notre situation, où nous en sommes actuellement, et notre objectif est de maximiser la performance de la voiture dans le laps de temps le plus court possible. Nous verrons quelles récompenses nous obtiendrons."

Enfin, Fallows a confié que l'écurie ne voulait pas sacrifier 2023 en se concentrant trop tôt sur la saison prochaine, d'autant que la stabilité réglementaire signifie que tous les progrès réalisés avec l'AMR23 peuvent être bénéfiques à la prochaine monoplace.

"Nous voulons absolument débuter [le développement de] la voiture de l'année prochaine le plus tôt possible. Nous devons nous assurer de ne pas sacrifier la voiture de cette année", a-t-il affirmé. "Inévitablement, ce sera une évolution de la voiture de cette année. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour obtenir des données et des évolutions sur la voiture de cette année sera certainement utile. Mais nous chercherons à commencer le plus tôt possible. C'est pourquoi nous pouvons traiter [2024] comme une sorte d'évolution. Nous ne voulons pas être moins agressifs que l'an passé dans la façon dont nous développons cette voiture."