Mercedes maintient ses évolutions majeures pour Monaco

Mercedes maintient l'introduction de ses évolutions majeures pour sa monoplace, en dépit de l'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne ce week-end. L'écurie allemande devait s'y présenter avec une W14 dotée de nouveaux éléments importants, et il faudra attendre le Grand Prix de Monaco la semaine prochaine pour les découvrir.

Les risques d'accident en principauté peuvent poser problème si jamais un manque de pièces de rechange se présente. Plus techniquement parlant, la piste urbaine composée de virages lents et d'un revêtement bosselé à l'évolution rapide peut rendre l'analyse des données compliquées.

En dépit de ces caractéristiques singulières, les ingénieurs de Brackley ne souhaitent pas attendre le Grand Prix suivant en Espagne, disputé sur la piste plus conventionnelle de Barcelone. Leur volonté est de voir les nouvelles pièces au plus vite sur la monoplace de Lewis Hamilton et George Russell.

Cette décision est motivée par plusieurs facteurs. Le premier reste la conviction de Mercedes de pouvoir être plus performant avec les évolutions, qui comprennent de nouveaux pontons, un plancher revu et une suspension avant modifiée. Le second concerne la quête de confiance des pilotes, qui se sont souvent plaints du freinage, ce que la modification de suspension vise à améliorer considérablement.

Par ailleurs, repousser le package induirait un casse-tête logistique et une charge de travail supplémentaire pour Mercedes, qui a déjà fait basculer ses monoplaces dans leur nouvelle configuration avant de rejoindre Imola, où la Formule 1 ne courra finalement pas en fin de semaine. Les deux monoplaces, déjà arrivées en Italie, rejoindront directement Monaco sans repasser par l'Angleterre.

Le package préparé par Mercedes est décrit par Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie, comme un moyen d'"emprunter une voie différente au niveau du développement" et de voir aussi au-delà de la progression immédiate envisageable : "Une voie dont nous pensons qu'elle nous donne de meilleures chances de pouvoir jouer la victoire et le titre mondial sur le long terme."

Pour d'autres écuries en revanche, le choix d'attendre Barcelone pour introduire des nouveautés pourrait prendre plus de sens. C'est d'ailleurs ce que devrait faire Ferrari, qui avait anticipé les mauvaises prévisions météorologiques pour Imola et repoussé l'utilisation d'une nouvelle suspension arrière au début du mois de juin.

ALLER PLUS LOIN : Pas de F1 à Imola, quelles conséquences sportives ?