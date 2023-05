Double drapeau jaune : la FIA va serrer la vis dès Monaco

Afin d'améliorer encore la sécurité sur les circuits de F1, notamment en cas d'incidents en piste, la FIA va introduire dès le Grand Prix de Monaco ce week-end une limitation de vitesse plus stricte, sous Safety Car ou Virtual Safety Car, dans les zones de la piste où le double drapeau jaune est brandi.

C'est à la suite d'une étude sur le sujet et d'une consultation avec les écuries et les pilotes que cette nouvelle mesure entre en vigueur. Il a en effet été estimé qu'en conditions de neutralisation, les exigences liées au double drapeau jaune avaient tendance à ne pas être véritablement prises en compte, puisqu'avec le fameux "delta" les pilotes pouvaient choisir de ralentir fortement dans une zone avant de réaccélérer dans une autre, sans tenir compte des doubles drapeaux et sans que les instances ne réagissent, tant qu'ils respectaient le temps fixé pour l'ensemble du tour.

Sur le plan des règles applicables, le Code Sportif International de la FIA dispose à l'article 2.5.5 de son annexe H que le double drapeau est agité quand "un danger obstrue totalement ou partiellement la piste et/ou des commissaires travaillent sur ou à côté de la piste". La recommandation pour les pilotes est alors plutôt claire : "Réduisez considérablement votre vitesse, ne doublez pas et soyez prêt à changer de direction ou à vous arrêter."

Ainsi, désormais, il sera attendu des pilotes, sous Safety Car et sous Virtual Safety Car, qu'ils ne dépassent pas une vitesse maximum donnée (visiblement correspondant au temps du Safety Car en conditions de pluie) dans les portions du circuit où le double drapeau jaune est déployé.

LIRE AUSSI - Découvrez le circuit de Las Vegas grâce à F1 23

"Ce que nous voulons faire, c'est offrir aux pilotes un outil pour les aider en cas d'incident et rendre les courses encore plus sûres", explique Tim Goss, directeur technique de la FIA, dans le communiqué publié par l'instance.

"Depuis quelques années, avec la voiture de sécurité et la voiture de sécurité virtuelle, nous utilisons le delta, une référence à une limite de vitesse imposée tout au long du tour. Ainsi, lorsqu'il y a une voiture de sécurité physique ou virtuelle, les pilotes sont informés de ce temps delta sur leur tableau de bord et par des signaux radio et ils doivent maintenir une valeur positive, ce qui signifie qu'ils sont plus lents que le temps de référence. Toutefois, il arrive que les voitures puissent licitement augmenter temporairement leur vitesse pour récupérer le temps qu'elles ont perdu par rapport à ce temps de référence."

"Ce que nous voulons désormais, c'est étendre l'utilisation du concept de temps delta pour garantir que les voitures sont strictement ralenties par rapport à ce delta requis lorsque des doubles drapeaux jaunes sont agités sous voiture de sécurité virtuelle ou réelle, et nous introduisons donc une limite de vitesse de référence spécifique dans la zone où ces drapeaux sont montrés."

Concrètement, les pilotes seront avertis visuellement et par un signal sonore de l'existence d'une zone sous double drapeau jaune, de sorte qu'ils ne seront pas pris par surprise par la nécessité de ralentir davantage. Les exigences en matière de delta seront alors remises à zéro au début d'une telle zone.

Bien que le nouveau système ouvre la porte à un désavantage potentiel pour certains pilotes s'ils doivent ralentir pour un double drapeau jaune qui se termine au moment où les voitures suivantes arrivent, notamment sous Virtual Safety Car, la FIA affirme que la sécurité doit passer avant les questions sportives.

Olivier Hulot, responsable de l'électronique F1 à la FIA, a déclaré : "Si une voiture traverse une zone de double jaune, mais pas une autre, et que cette voiture doit ralentir, elle perd du temps par rapport à ses rivales. Cependant, pour la FIA, la sécurité est primordiale et lorsqu'il y a un danger ou des commissaires sur la piste, nous devons minimiser les risques quoi qu'il arrive."