Show d'avant-course : la F1 va consulter les pilotes

À quelques minutes du départ du Grand Prix de Miami, l'ensemble de la grille a été présenté en grande pompe par le rappeur américain LL Cool J, devant un orchestre dirigé par l'artiste Will.i.am et des pom-pom girls. Un événement qui n'est pas sans rappeler celui organisé à Austin en 2017. Par ailleurs, le championnat prévoit de réitérer l'exercice de présentation des pilotes pour six à sept autres Grands Prix cette saison, en l'adaptant au pays hôte.

Malgré l'accueil positif des fans à Miami, de nombreux pilotes n'ont pas été particulièrement séduits par le show, estimant qu'il perturbait leur préparation compte tenu du peu de temps restant avant le départ. Dès le vendredi, lors d'une réunion du GPDA, les pilotes avaient fait part de leur mécontentement. Cependant, il est entendu qu'une majorité a donné son accord pour un essai de ce format d'avant-course à Miami afin de voir si des modifications pouvaient être apportées par la suite.

La F1 est consciente des divergences d'opinion et se dit prête à discuter avec les pilotes de la manière dont le format peut être modifié afin de les satisfaire et de satisfaire les fans également. Des discussions devraient avoir lieu avec le GPDA au Grand Prix d'Émilie-Romagne.

Alors que les critiques se sont multipliées après la course de Miami, certains pilotes ont estimé que la F1 avait pris une bonne initiative. "Je pense que c'est une bonne chose que la discipline se développe et évolue en permanence, et qu'elle ne se contente pas de faire les mêmes choses que par le passé", avait ainsi expliqué Lewis Hamilton.

"Ils essaient de nouvelles choses, ils essaient d'améliorer le spectacle et je les soutiens totalement. J'ai grandi en écoutant LL Cool J et il était là. C'était cool. Ensuite, vous avez Will.i.am. qui est un artiste incroyable. Serena et Venus [Williams, championnes de tennis] qui se tenaient là. J'ai trouvé ça cool, je n'ai pas eu de problème."

Tom Garfinkel, directeur du GP de Miami, ne voit aucun inconvénient au show d'avant-course, qu'il compare à Drive To Survive, la série de Netflix consacrée à la F1 qui avait suscité, au lancement de la première saison, de nombreuses critiques avant que son impact sur la croissance de la F1 au cours des dernières années ne soit reconnu.

"Au final, il s'agit d'un spectacle", a-t-il indiqué à Motorsport.com sur l'événement. "Je pense que beaucoup de personnes en F1 n'étaient probablement pas satisfaites de la série Netflix lorsqu'elle a été annoncée. Et elle a certainement eu un effet positif sur l'ensemble du championnat."

"Lorsque nous avons envisagé d'organiser une course à Miami, nous avons discuté avec la F1 pour savoir si elle souhaitait plus de divertissement, plus de spectacle et de choses comme ça. C'est ce que nous essayons de faire. La compétition entre les voitures et les pilotes sur le circuit pendant la course reste l'élément le plus important, mais concernant ce qui se passe avant, je pense que c'est une bonne chose si nous pouvons divertir les gens et créer un peu de spectacle et d'enthousiasme."

Lewis Hamilton salue le rappeur LL Cool J, qui s'est chargé de la présentation des pilotes à Miami.

Les directeurs d'équipe ont également soutenu les efforts de Liberty Media pour tenter quelque chose de nouveau et attirer l'attention de nouveaux fans. "Je pense que ce n'était pas si horrible pour [les pilotes]", a estimé Toto Wolff, directeur de Mercedes F1. "Je pense que nous devons essayer des choses. Tout le monde essaie de faire de son mieux et c'était super pour les fans de voir les pilotes se suivrent. Je pense que cela n'a pas été fait pour ressembler à une farce."

Le patron de Red Bull Racing, Christian Horner, a indiqué que le juste milieu entre ce qui convenait aux pilotes et aux spectateurs avant la course était la clé. "Si c'est bon pour les affaires, ça me va ; tout ce qui compte, ce sont les deux heures qui suivent l'extinction des feux", a-t-il commenté.

"Nous sommes évidemment sur un marché différent [aux États-Unis]. Vous pouviez voir que les pilotes, ou certains d'entre eux, avaient l'air d'être un peu gênés. Mais s'il s'agit d'accueillir un nouveau public, c'est l'affaire du promoteur. Je suis plus intéressé par ce qui se passe dès que les feux s'éteignent."

"Je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentations en cours. C'est un nouveau marché et le sport américain est différent. Vous n'allez pas voir des pilotes traverser de la neige carbonique à Silverstone. Ce sont des choses différentes pour des marchés différents. Bien sûr, on peut comprendre que Liberty et les promoteurs explorent différents chemins parce qu'ils sont en concurrence avec d'autres sports. Il s'agit de trouver un équilibre qui soit juste et approprié."

Avec Mandy Curi et Adam Cooper