Pourquoi Drive to Survive n'explique pas seul la forme de la F1

Charger le lecteur audio

Il est devenu assez commun, pour expliquer ce qui se cache derrière le regain de popularité de la Formule 1, de le lier à la création de la série "Drive to Survive" sur la plateforme Netflix. Toutefois, une telle analyse semble faire fi d'un certain nombre d'autres facteurs qui ont eu un rôle à jouer dans le retour de la discipline au premier plan.

Et dans ce contexte, le PDG actuel de la F1 qui a succédé à Chase Carey, Stefano Domenicali, tient à mettre les points sur les i. "C'est plus que ça", a-t-il déclaré pour Speedcafe. "Bien entendu, nous avons dû nous pencher sur la manière de nous connecter et de rester connectés aux fans ; les fans sont au centre de notre relation, cela ne fait aucun doute. Les fans sont des fans de longue date, des fans passionnés, des fans traditionnels. Et si nous nous concentrons uniquement sur eux, nous perdons bien sûr beaucoup d'autres opportunités."

LIRE AUSSI - Steiner : La F1 ne doit pas sacrifier le sport en freinant Red Bull

"Ce que nous avons fait, sur le plan stratégique, [c'est de chercher] comment nous pouvions nous adapter et attirer de nouveaux fans qui n'étaient pas vraiment intéressés par notre discipline, bien sûr, et qu'il aurait été impossible d'atteindre avec une méthode traditionnelle de communication. Nous avons donc travaillé très dur sur les plateformes de réseaux sociaux, sur l'activation, sur la mise en relation avec les pilotes et les équipes."

Car, en effet, l'un des changements les plus visibles de l'ère post-Ecclestone a été pour la F1 d'entrer de plain-pied dans la modernité en matière de communication en s'éloignant du modèle exclusif et austère qui était la marque de l'ancien "grand argentier" de la discipline pour aller vers une plus grande ouverture et une communication bien plus active (principalement en investissant massivement les et dans les réseaux sociaux).

"Netflix, c'est une autre façon de parler de la Formule 1 et d'essayer de ne pas se concentrer uniquement sur les détails du sport, sur ce qu'est la Formule 1, sur les courses en particulier, mais de parler de la Formule 1 comme d'un événement plus important, d'un show spectaculaire et de quelque chose qui peut attirer l'attention", ajouté Domenicali.

Pérenniser la discipline et ses acteurs

La grille de départ du GP d'Arabie saoudite 2023.

Attirer l'attention n'est qu'une partie de l'effort à produire. La Formule 1 a aussi dû, de façon logiquement moins rapide, changer de façon drastique sur les cinq ou six dernières années afin de s'assurer que ce qu'elle a à vendre, à savoir la compétition, soit à la hauteur des promesses en matière de communication. Chacun aura sa vision des choses sur ce qui est bien ou mal à ce titre, mais sous l'impulsion de Liberty Media, la discipline a indubitablement pris un virage, notamment sur le plan économique et financier.

Pérenniser le championnat tout en pérennisant ses acteurs, voilà qui a été un cheval de bataille qui a notamment motivé l'apparition d'un Règlement Financier mettant pour la première fois en place un plafond de dépenses. Mais ça n'a pas été le seul pas fait dans cette direction puisque le Règlement Technique a également simplifié voire standardisé certaines pièces des monoplaces.

LIRE AUSSI - La F1 va discuter d'une révision du plafond budgétaire

L'idée était tout à la fois de limiter le potentiel des écuries les plus huppées tout en assurant que les structures plus modestes puissent s'engager dans un cercle vertueux. Et cercle vertueux il y a eu, puisqu'au bout du compte la valeur et l'attrait des structures ont augmenté. "Et cela a été et sera un autre élément important de l'équation", a simplement ajouté Domenicali sur le sujet.

"Et troisièmement", poursuit-il, "il y a la manière d'utiliser notre plateforme pour parler non seulement d'événements sportifs, mais aussi de valeurs qui dépassent la Formule 1. Vous savez, parler de diversité, de durabilité, de notre plateforme pour le carburant durable, etc. Si vous rassemblez et mélangez tous ces éléments, je pense que c'est la raison pour laquelle, au cours des deux dernières années, nous avons pu transformer le monde de la F1 en celui que nous connaissons aujourd'hui."

Survivre au COVID

La F1 avait lancé sa saison 2020 par deux GP en Autriche, début juillet.

Un dernier aspect, souvent peu évoqué et pourtant certainement tout aussi crucial, a été la façon dont la Formule 1 s'est approprié l'espace laissé vide par la pandémie de COVID-19. Alors que les événements sportifs internationaux avait été mis à l'arrêt au printemps 2020, la F1 a été l'une des rares compétitions de premier plan à se relancer, captant ainsi un public en mal de sensations et d'émotions télévisuelles. Et par la suite, dans les difficultés logistiques et financières, la discipline a tenu bon.

"Cela aurait pu être la fin de la partie", a expliqué Domenicali à propos de l'impact de la pandémie. "Nous étions dans une situation où, financièrement, nous avions perdu beaucoup d'argent parce que, bien sûr, nous ne pouvions pas avoir de personnel, nous ne pouvions pas faire de courses, nous avons dû faire démarrer plus tard la première saison du COVID, avec moins d'épreuves, etc."

"Mais comme toujours, quand il y a un problème, il y a une grande opportunité, et je dois dire que grâce à cette vision, à nos actionnaires et à Chase, je pense qu'il y a eu un moment où nous avons investi dans la Formule 1. Nous avons pu créer le protocole et la procédure pour faire le tour du monde. Nous avons maintenu le système en vie dans le pire des moments. C'est à ce moment-là que nous avons jeté les bases de la croissance que nous avons connue dès que la pression du COVID a été levée, mais ce fut vraiment le moment décisif de notre réussite."