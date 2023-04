Steiner : La F1 ne doit pas sacrifier le sport en freinant Red Bull

Charger le lecteur audio

Red Bull a dominé les trois premiers Grands Prix de la saison 2023, avec deux victoires de Max Verstappen à Bahreïn et en Australie et une pour son coéquipier Sergio Pérez en Arabie saoudite. Et alors que certains observateurs redoutent qu'une deuxième année de domination consécutive écorne la popularité de la Formule 1, Günther Steiner estime que l'aspect sportif du Championnat du monde doit toujours avoir la priorité sur la volonté de créer un beau spectacle pour les fans.

Interrogé par Motorsport.com à ce sujet, le directeur de Haas s'explique : "Ce que nous devons nous assurer d'avoir principalement, c'est le sport. Le spectacle est secondaire, mais je pense que ça s'arrangera tout seul. Nous avons toujours une belle lutte devant entre Checo [Pérez] et Max, elle ne semble pas être sans étincelles, sans spectacle. Il y a un peu de spectacle dans cette [lutte]. Mais je ne suis pas inquiet quant au fait que les autres [équipes] les rattraperont."

Selon Steiner, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement pour freiner Red Bull : "Je dirais que [les règles] fonctionnent. Il est évident que Red Bull a un avantage en ce moment, mais ils ne vont pas conserver cet avantage pour les 20 prochaines courses car tout le monde va rattraper son retard. J'espère que nous découvrirons comment Red Bull est parvenu à avoir cet avantage et que nous pourrons les copier ou faire quelque chose de similaire."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

"Tout le monde va travailler dur mais il ne faut pas oublier que Red Bull a été pénalisé l'année dernière et qu'ils peuvent moins développer en soufflerie cette année, ce qui fait qu'en théorie, ils ne peuvent pas prendre beaucoup plus d'avance. Il faudra donc voir. Mais ils ont fait un travail fantastique, on ne peut pas blâmer le règlement pour cela. Si quelqu'un fait du meilleur travail que n'importe qui d'autre, il doit avoir un avantage."

L'an dernier, Red Bull a été sanctionné par la FIA pour avoir enfreint le nouveau Règlement Financier en 2021. L'écurie autrichienne a dû régler une amende de sept millions de dollars et doit composer cette année avec une réduction du nombre d'heures consacrées à la soufflerie et à la CFD.

Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, a jugé cette sanction insuffisante compte tenu de l'avantage de Red Bull en ce début de saison. Mais pour Steiner, dont l'équipe Haas a noué des liens étroits avec le Cheval cabré, il n'est pas question de changer le règlement pour corriger la sanction de 2022.

"C'est un système de vote, on ne peut pas agir juste parce que quelqu'un est plus rapide que quelqu'un d'autre, ce n'est pas juste", précise-t-il. "Si [la FIA] constate que quelque chose n'est pas légal, ils peuvent ajuster les règles. La sécurité est toujours une préoccupation. Nous devons découvrir lors des prochaines courses ce qui se passe réellement, nous ne devrions pas tirer de conclusions hâtives pour le moment."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas