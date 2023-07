Leclerc espère exploiter la règle spéciale du DRS contre Verstappen

Ce samedi midi, va se dérouler le shootout du GP d'Autriche 2023 de F1, qui servira à établir la grille de départ du sprint qui aura lieu dans l'après-midi. Au vu des faibles écarts entre Red Bull et Ferrari ce vendredi lors des qualifications, il est possible de s'attendre à une situation similaire lors de cette seconde séance du week-end.

Et si cela était le cas, Charles Leclerc compte bien s'appuyer sur l'activation précoce du DRS, permise dans le cadre des sprints pour tester cette possibilité en vue d'une potentielle généralisation en 2024, pour tenter de prendre l'avantage sur le Néerlandais. En effet, lors du sprint, le DRS peut être activé au deuxième tour contre le troisième pour les courses normales.

"Il y a une nouvelle règle qui permet d'activer le DRS après le premier tour pendant le sprint, si je ne me trompe pas, ce qui nous aide un peu car avec le DRS ici, vous pouvez rester dans la seconde un peu plus facilement", a déclaré Leclerc après s'être qualifié en deuxième position pour le GP. "Mais encore une fois, [les Red Bull] ont beaucoup de rythme, donc ce sera difficile de toute façon."

Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz ne s'emballent toutefois pas sur leurs chances de battre Verstappen dans l'une ou l'autre des deux courses du Red Bull Ring, car les deux écuries ont "deux monoplaces très différentes depuis l'année dernière", selon un Leclerc faisant référence à sa victoire au GP d'Autriche 2022.

En effet, la Scuderia Ferrari n'est pas sûre de pouvoir convertir les espoirs affichés en course au Canada en une amélioration constante de la dégradation des pneus, ce qui a été son principal point faible face à Red Bull.

Charles Leclerc devant Alex Albon.

"Un court relais dans une course sprint reste un relais assez long pour les pneus que nous pourrions utiliser", a déclaré Sainz à propos du potentiel de Ferrari en matière de rythme de course en Autriche. "Nous parlons d'une vingtaine de tours, ce qui correspond plus ou moins à la longueur d'un relais lors d'une course normale, donc le rythme de course joue quand même un rôle important dans ce domaine."

"Il est vrai que l'année dernière, nous avons réussi à mettre Max sous pression et à le battre. Mais c'est une nouvelle saison, une nouvelle voiture. Ils sont devenus beaucoup plus forts depuis. En fait, je pense que l'Autriche l'année dernière a été leur seule, ou leur dernière course faible, si l'on peut dire. Depuis, ils ont été incroyables en course. Il sera extrêmement difficile de se battre contre eux. Mais tout peut arriver, comme toujours en F1."

Leclerc a également expliqué que l'ajout par Ferrari "d'un peu plus d'aileron avant pour le dernier run en Q3" s'est retourné contre lui, si l'on considère son écart de 0"048 avec Verstappen à la fin de cette séance. "C'était probablement un tout petit peu trop", a-t-il ajouté. "Mais au bout du compte, cela fait partie du jeu."

"[J'étais] très proche de la pole position, ce qui est un bon signe. Mais nous savons tous que notre faiblesse, c'est la course. Nous attendons donc la course pour essayer de voir si nous confirmons les signes positifs que nous avons vus à Montréal."

"L'équipe a fait un excellent travail en produisant autant d'efforts pour apporter les améliorations [de l'aileron avant et du plancher avant] plus tôt que ce qui était prévu. Cela nous a permis d'avoir un bon feeling avec la voiture [lors des qualifications]."