Horner : La place de Pérez n'est pas en danger

Depuis sa dernière apparition sur un podium, au Grand Prix de Miami 2023, Sergio Pérez enchaîne les désillusions. Au cours des trois épreuves qui ont suivi, le pilote Red Bull s'est contenté d'un total de 21 points, contre 76 pour son coéquipier Max Verstappen. Les mauvaises prestations du Mexicain en course s'expliquent par une série de mauvaises qualifications, avec une élimination en Q1 à Monaco à la suite d'un accident au début de la séance et deux faux-pas en Q2 à Barcelone et Montréal.

Dernièrement, ce sont trois erreurs de pilotage ayant résulté en trois annulations de chrono pour non-respect des limites de piste qui ont contraint Pérez à prendre le départ du GP d'Autriche à la 15e place, Verstappen ayant quant à lui signé la pole position.

Le timing de cette mauvaise passe est loin d'être idéal puisque dans le même temps, Daniel Ricciardo s'apprête à reprendre ce mois-ci le volant d'une F1 de dernière génération, dans le cadre d'essais Pirelli mais qui serviront également d'évaluation de l'Australien par Red Bull.

Peut-on alors penser que la place de Pérez est clairement menacée ? Le directeur d'équipe, Christian Horner, a réfuté cette idée sur Sky Sports : "Non, [la place de] Checo est figée. Tout le monde est derrière [lui]. Donc toute discussion sur le remplacement de Checo n'a pas lieu d'être."

Horner a toutefois fait part de sa frustration concernant l'élimination de Pérez en Q2 du GP d'Autriche, qui a été renforcée par le rythme affiché par le pilote lors de la première séance d'essais libres.

"La pression la plus forte qu'il subit est celle qu'il se met lui-même", a-t-il analysé. "Ici [en Autriche], il avait le rythme, il était [aux avant-postes] en EL1. Ses temps au tour étaient à moins d'un dixième de [ceux de] Max. C'est ce qui est ennuyeux : la frustration de savoir qu'il peut y arriver. C'est vraiment dommage parce que je pense que cela aurait vraiment relancé [sa saison]. Et bien sûr, c'est frustrant pour nous, en tant qu'équipe, que deux Ferrari soient un peu plus proches face à une Red Bull."