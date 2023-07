Shootout - Verstappen domine, Mercedes coule

Deux mois après ses grands débuts, le Shootout fait son retour en F1. Cette séance de qualifications reprenant le format Q1-Q2-Q3 remplace les EL2 du samedi dans un week-end sprint et permet d'établir la grille de départ de la course courte qui aura lieu quelques heures plus tard.

SQ1 - Leclerc transpire, Hamilton trébuche

Le ciel faisait grise mine au coup d'envoi des qualifications, des averses ayant éclaté dans la nuit du vendredi et ce samedi matin. Il ne pleuvait plus au moment où les premiers pilotes prenaient la piste mais la piste était encore humide par endroits, et les chances de précipitations restaient élevées.

Les rares pilotes s'étant élancés avec les gommes intermédiaires ont finalement opté pour les slicks dès la fin de leur premier tour. Carlos Sainz rapportait quant à lui un problème de brake-by-wire et rentrait au stand à huit minutes de la fin de séance.

L'amélioration constante des conditions de piste ont rendu le classement illisible, les meilleurs temps n'ayant cessé de s'échanger. Et c'était sans compter les suppressions de chronos pour non-respect des limites de piste, au nombre de 47 lors des qualifications du vendredi.

Ferrari est parvenu à renvoyer Sainz en piste mais l'Espagnol n'avait plus qu'une seule tentative pour se qualifier. Sous cette immense pression, il a répondu présent avec le meilleur temps, 1'06"187 ! Suivaient Max Verstappen et Nico Hülkenberg, toujours très à l'aise dans les conditions changeantes.

À l'inverse, Charles Leclerc a eu un gros coup de chaud en évitant l'élimination... pour un millième de seconde seulement. Le Monégasque s'est toutefois fait remarquer pour avoir gêné Oscar Piastri, qui était dans un tour rapide, dans l'avant-dernier virage. Les commissaires ont indiqué que l'incident serait étudié après le Shootout.

En outre, Lewis Hamilton n'a pas amélioré son temps en fin de séance, bloqué par Verstappen après avoir gêné ce dernier, ce qui l'a repoussé dans la zone rouge ! Le pilote Mercedes avait un meilleur chrono à son actif mais celui-ci a été effacé à la suite du non-respect des limites de piste. Son voisin de garage, George Russell, a pu se hisser en Q2 mais était par la suite victime d'un problème hydraulique...

Éliminés en SQ1 : Zhou, Piastri, Hamilton, Bottas, Sargeant

SQ2 - Mercedes boit le calice

La piste était quasiment sèche pour la deuxième partie du Shootout. Verstappen s'est chargé de signer le meilleur temps provisoire en 1'05"624, devant Sainz et Alonso. Russell était quant à lui garé au stand, les mécaniciens Mercedes travaillant toujours à la résolution de son problème hydraulique. Ça n'allait pas mieux pour Leclerc, le pilote Ferrari était virtuellement éliminé à cinq minutes du drapeau à damier.

Dans un ultime assaut, le Monégasque a pu se hisser dans le top 10. Ocon et Sainz ont un temps occupé la première place, mais c'est Verstappen qui s'est emparé du meilleur chrono (1'05"371). Pierre Gasly n'a pas été assez performant pour passer à l'étape suivante, tandis que Russell a dû jeter l'éponge sans avoir pu boucler le moindre tour. À noter que Hülkenberg (dixième) a escaladé un de ses pneus usés en quittant son stand et décollé, fort heureusement sans faire de blessés. Un incident également relevé par la direction de course.

Éliminés en SQ2 : Albon, Gasly, Tsunoda, De Vries, Russell

SQ3 - Verstappen, la force tranquille

Au terme de la première salve, Verstappen était en tête avec un temps de 1'04"613. Lando Norris se chargeait de séparer les deux Red Bull, en accusant tout de même près de quatre dixièmes de retard sur le Néerlandais. Sainz était quatrième, cependant le pilote Ferrari a bouclé son premier tour chrono avec des pneus mediums, tout comme Hülkenberg (sixième).

Largement au-dessus du lot, Verstappen a enfoncé le clou en 1'04"440 et Pérez a lavé l'affront de la veille en venant verrouiller la première ligne. Norris, qui n'a pas amélioré, prendra une nouvelle fois le départ en deuxième ligne, cette fois-ci du bon côté de la piste. Hülkenberg, chaussé de mediums neufs, a réalisé une performance impressionnante en prenant la quatrième place, devant les pilotes Ferrari !

