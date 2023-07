Verstappen roule avec une petite blessure à Silverstone

Max Verstappen est toujours dominateur et partira en pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche. À Silverstone, le double Champion du monde doit néanmoins composer avec un petit pépin physique. Aperçu avec un bandage au niveau de la main droite, il en a dit plus à l'issue de la séance de qualifications.

"Je me suis juste un peu foulé le doigt", a-t-il confirmé. "Ma main me fait un peu souffrir. Aujourd'hui [samedi] c'était mieux, mais je n'arrivais pas à la serrer correctement au début. Mais ça va maintenant." Le pilote Red Bull "ne sait pas exactement" comment il s'est blessé : "C'était jeudi matin. Peut-être que j'ai mal placé ma main ou poussé d'une mauvaise manière, c'est très bizarre".

La douleur l'a surtout gêné vendredi lors des premiers essais libres, avant de devenir beaucoup plus acceptable au fil des séances, au point de ne générer aucune source d'inquiétude pour la course. "De toute manière, l'adrénaline monte à ce moment-là", rassure-t-il. "Quand je pilote, je n'y pense pas trop non plus. Hier [vendredi] c'était un peu plus difficile mais aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé."

Max Verstappen porte un bandage à la main droite à Silverstone.

Un drôle d'incident dans les stands

Jusqu'ici en maîtrise de son week-end, Max Verstappen a dû se battre jusqu'au dernier run en Q3 pour s'assurer de devancer la McLaren de Lando Norris. La séance de qualifications a également été marquée par une erreur inhabituelle qui lui a coûté un aileron avant en sortant de son garage, juste après le drapeau rouge en Q1. Un incident qui l'a repoussé à l'arrière de la file d'attente dans les stands au moment de la relance.

"J'ai eu un peu de sous-virage en sortant du garage", raconte-t-il. "J'ai dû changer d'aileron avant mais j'ai pu participer à la fin de la séance. Et c'était assez excitant. Ce tour de sortie a été l'occasion de doubler quelques voitures pour être sûr de faire un chrono. Heureusement ça a suffi, mais ça montre aussi que ça peut très vite basculer dans le mauvais sens pour se faire éliminer."

"Maintenant, j'ai peur de sortir de mon garage", plaisante-t-il encore pour conclure. "Non, ça n'a rien à voir avec la confiance. Mon ingénieur m'a demandé ce qui s'était passé, j'ai dit que j'avais sous-viré, ça arrive. La dernière fois que j'ai vraiment heurté un mur, c'était ici il y a deux ans, ce sont des choses qui arrivent. J'avais déjà accidenté des voitures dans la voie des stands, mais pas une F1."