Marko : "Pour l'instant, il n'est pas nécessaire" de remplacer Pérez

La mauvaise passe de Sergio Pérez s'éternise chez Red Bull, plus particulièrement en qualifications. Incapable de franchir l'écueil de la Q1 samedi à Silverstone, il s'élancera depuis la 15e place sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Une cinquième absence consécutive en Q3 qui fait tache et qui accroît la pression sur ses épaules, même si le Mexicain a su montrer sa capacité à remonter en course ces dernières semaines.

Le problème pour Sergio Pérez n'est pas tant d'être dominé par un Max Verstappen au sommet de son art mais d'être incapable de s'installer aux avant-postes de manière incontestable alors que la RB19 affiche une supériorité technique évidente depuis le début de la saison. L'exercice du tour rapide lui coûte cher…

"Pérez doit se ressaisir en qualifications", prévient Helmut Marko, consultant de Red Bull, au micro de Sky Sports. "D'habitude, il fait de bonnes courses, et il a encore de la chance car ici on peut facilement remonter. Ça a toujours été une de ses faiblesses. Ça arrive trop souvent et il doit travailler là-dessus. On va également y travailler, car si un pilote est devant et l'autre 16e, c'est que quelque chose ne va pas."

Sergio Pérez a beau disposer d'un contrat en bonne et due forme jusqu'à la fin de la saison prochaine, sa situation personnelle et la politique historique de Red Bull invitent à douter de son avenir s'il ne relève pas la tête rapidement. Dans l'immédiat, Helmut Marko assure néanmoins que son remplacement n'est absolument pas envisagé, dans un contexte où, chez AlphaTauri, Nyck de Vries semble, lui, clairement sur la sellette.

"Il est deuxième du championnat et fait de bonnes courses, ce qui le distingue de Nyck de Vries", tranche Helmut Marko, balayant également la piste redondante menant au réserviste de luxe qu'est Daniel Ricciardo : "Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de passer à l'action. Et puis il n'y a personne de disponible pour le remplacer."

Pour Nyck de Vries, la situation est beaucoup plus tangente. "On réfléchit", a reconnu Helmut Marko vendredi soir auprès de Viaplay. "Ce n'est pas un secret, il n'a pas répondu aux attentes. Et c'est un sport difficile. On doit se tourner vers l'avenir. On évalue ses performances et, si nécessaire, on prendra des décisions."