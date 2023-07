"L'électrochoc" McLaren : Hamilton incite Mercedes à copier Red Bull

Plus que la cinquième pole position consécutive de Max Verstappen, c'est la performance de McLaren qui a marqué les esprits samedi lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Deuxième et troisième, Lando Norris et Oscar Piastri ont offert un résultat que l'on n'avait plus vu depuis 2012 pour l'écurie de Woking, mais ont surtout envoyé un sacré message à la concurrence qui tente de chasser Red Bull depuis le début de l'année.

Message reçu pour Lewis Hamilton, qui espère que Mercedes en prendra également conscience. Septième juste derrière son coéquipier George Russell, au lendemain d'essais libres déjà compliqués, le Britannique assure ne pas être si surpris que ça par le bond en avant de McLaren en raison des évolutions majeures apportées sur la MCL60. "Si l'on observe la voiture, ça a du sens", estime-t-il. "Je suis vraiment content pour eux. Ils ont connu une très mauvaise passe pendant si longtemps, alors les voir revenir à ce niveau fait vraiment plaisir à voir."

Si Lewis Hamilton assure ne pas être surpris, c'est en raison de la voie empruntée par McLaren en développant notamment des pontons clairement inspirés du concept de la Red Bull RB19. "Si on la place à côté d'une Red Bull, elle lui ressemble beaucoup de profil", souligne-t-il. "Ça fonctionne, c'est génial. On a désormais une équipe supplémentaire dans le match, et c'est ce que l'on veut voir en F1. Ce n'est pas un coup dur. C'est juste un électrochoc pour nous. D'autres nous ont dépassés, et on doit faire plus."

McLaren s'invite dans le tiercé de tête à Silverstone.

L'analyse du septuple Champion du monde n'est que partiellement partagée par son patron. Toto Wolff considère que les choses ne sont pas aussi simples quand il s'agit de s'inspirer de la concurrence, même s'il n'exclut absolument pas de prendre en compte l'argument si les données le corroborent.

"Ce que l'on voit de l'extérieur, et qui n'est évidemment que la moitié de l'information, c'est que la voiture [McLaren] ressemble à une Red Bull", admet le directeur de Mercedes. "En fait, franchement, ça n'a pas d'importance, car il n'y a que le chrono qui compte. Je suppose que c'est à ça que Lewis fait allusion en disant que ce type de design semble être une bonne direction. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire."

"Chacun d'entre nous a mis en soufflerie une carrosserie qui ressemblait à la Red Bull, et ça ne s'est pas traduit par des performances. Mais on ne doit négliger aucune piste, et peut-être réexaminer ça, parce qu'une autre écurie vient de trouver une seconde en performance."

