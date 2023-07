Mercedes dévoile son nouvel aileron avant à Silverstone

Le nouveau design d'aileron avant de Mercedes reprend de nombreuses caractéristiques de son prédécesseur, comme le flap semi-détaché et la jointure de la plaque d'extrémité. Cependant, la façon dont l'aileron est chargé sur toute son envergure et la manière dont il interagit avec le nez ont été modifiées.

La jonction triangulaire du bord d'attaque de l'aile a été supprimée au profit d'une finition plus arrondie, ce qui permet non seulement d'ajuster le plan de plongée, mais aussi la cambrure de l'aileron elle-même.

Le pod qui abrite le capteur infrarouge de surveillance du pneu a également été repositionné à la suite de la refonte de la plaque d'extrémité, et aura clairement été déplacé à un endroit qui offre les meilleures performances d'un point de vue aérodynamique.

Aileron avant de la Mercedes W14.

Le bord d'attaque du plan principal est maintenant plus profilé dans la section extérieure de l'aileron (flèche rouge), présentant le dessous de l'élément au flux entrant et améliorant les contours en aval qui existaient déjà.

Il s'agit d'une solution qui rappelle les modèles utilisés par les équipes dans le cadre de l'ancienne réglementation, mais qu'elles ne peuvent manifestement pas reproduire complètement en raison des règles appliquées depuis la saison dernière.

Aileron avant et nez de la Mercedes W14.

Le bord d'attaque du plan principal retroussé vers le haut dans la partie centrale de l'élément a également été supprimé (flèche bleue, en médaillon ci-dessus), une transition plus douce étant désormais préférée, qui s'abaisse vers l'axe central où elle rencontre la pointe du nez.

Les autres sections intérieures des flaps situées plus haut ont également été reprofilées, ce qui modifie leur interaction avec le nez. En conséquence de ces changements, il semblerait que la pointe du nez et le reste de la carrosserie du panneau cosmétique aient également été modifiés.

Visuellement, le changement le plus apparent concerne les deux flaps supérieurs, la longueur de corde des sections mobiles étant beaucoup plus importante que celle de leurs prédécesseurs. Il est clair que l'on a pris soin de donner la courbure nécessaire au bord de fuite du flap supérieur afin d'obtenir le bon équilibre entre la charge et la répartition du flux

On remarque également l'arrivée d'un séparateur plus axé sur l'aérodynamisme dans le coin supérieur extérieur (encerclé et inséré, dans la première image dans le corps du texte), tandis que les autres supports conservent l'aspect plus conventionnel d'un fer à cheval.

Mercedes a été la première équipe à révéler les séparateurs aéro l'an passé, même si elle ne les a jamais fait courir, tandis que Ferrari les emploie depuis le début de la saison sur son aileron avant. Haas a également installé sa propre variante plus récemment.