Mercedes s'obstine à croire que battre Red Bull est possible en 2023

Jusqu'à présent, la saison 2023 n'est pas un succès pour Mercedes. En difficulté depuis l'arrivée d'une nouvelle ère technique l'an passé, la marque à l'étoile a pallié certains maux de sa monoplace 2022 mais peine pour autant à gagner du terrain dans la hiérarchie. À certains égards, elle fait même pire, avec seulement quatre podiums à son actif contre cinq la saison dernière au même stade (pour 17 sur l'ensemble de la campagne 2022).

Mercedes restait sur des performances encourageantes à Barcelone et à Montréal, avec une double arrivée dans le top 3 en Espagne et une autre au Canada. En Autriche, la W14 était nettement plus en retrait, si bien que George Russell et Lewis Hamilton ont vu le top 6 leur échapper lors du sprint comme le dimanche.

Cependant, des évolutions sont prévues sur la monoplace ce week-end à Silverstone, avec notamment un nouvel aileron avant qui devrait contribuer à l'équilibre aéro dans les virages lents.

Red Bull conserve un avantage net, mais lorsque Motorsport.com lui demande s'il croit encore que Mercedes puisse battre Red Bull à la régulière à un moment ou à un autre de cette saison 2023, le directeur d'équipe Toto Wolff répond : "Je maintiens cette conviction car, si je disais le contraire, alors autant jeter l'éponge et tout donner sur la voiture de l'an prochain, en se satisfaisant de finir dans le top 10. Mais ce n'est pas possible. Il faut juste continuer à travailler. Il faut rendre ces mauvais jours aussi bons que possible, et essayer de rebondir et de se rapprocher."

"On a vu des courses où nous avions un niveau correct ; je crois que l'écart avec Verstappen était de dix secondes à Montréal, ce qui paraît bien plus encourageant [qu'en Autriche]."

George Russell (Mercedes) devant Max Verstappen (Red Bull)

Wolff ne s'inquiète en tout cas pas d'avoir vu Mercedes devancé par ses principaux rivaux au Red Bull Ring. "Je pense que ce nous voyons, c'est la constante selon laquelle Max [Verstappen] est devant, puis ça se joue entre son coéquipier, Aston Martin, Ferrari, Lando [Norris] avec les évolutions [de la McLaren] et nous", analyse l'Autrichien. "Cela semble changer d'une course à l'autre, et nous ne voyons pas de hiérarchie claire pour l'instant."

"Ce que j'entends, c'est que Ferrari et McLaren avaient des évolutions [en Autriche], et ça pourrait être l'une des explications. Mais nous en apportons la semaine prochaine [à Silverstone]."

En attendant, Red Bull a remporté les neuf courses disputées depuis le début de la saison. Du côté de Milton Keynes, on garde néanmoins les pieds sur terre, de crainte que les beaux jours ne durent pas. "On a vu au Grand Prix de Grande-Bretagne l'an dernier que Max avait eu quelques débris, ça a foutu le plancher en l'air et sa course était gâchée", souligne Christian Horner, directeur d'équipe. "Il n'y a pas grand-chose entre la victoire et l'échec."

"Je pense que l'équipe évolue à un niveau incroyable. Mais il suffit d'un peu de météo, de malchance, ou d'une crevaison, pour que la situation se renverse très vite. Nous devons simplement rester à notre meilleur niveau et voir combien de temps nous pouvons continuer comme ça. Nous allons nous rendre à Silverstone avec confiance, tout en étant parfaitement conscients qu'il est très facile de commettre une erreur ou que des variables entrent en jeu, lesquelles sont parfois hors de notre contrôle."

Avec Jonathan Noble