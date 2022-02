Andretti prêt à payer les 200 M$ pour entrer en F1

Charger le lecteur audio

C'est par lui que l'information a été révélée : trépignant d'impatience à l'idée d'avertir les fans, Mario Andretti s'est fendu vendredi soir d'un tweet annonçant la candidature de l'écurie familiale pour s'engager en Formule 1 à l'horizon 2024. Un projet géré par son fils Michael et pour lequel le Champion du monde 1978 joue un rôle de conseiller évident. Autorisé par sa progéniture à confirmer ses intentions, Mario Andretti n'a pas pu résister, tout en s'engageant à ne pas trop en dire !

L'Américain explique que dès l'échec en fin d'année dernière des négociations avec Sauber pour le rachat d'Alfa Romeo, Michael Andretti s'est mis au travail sur sa seconde option, à savoir constituer sa propre écurie en partant de zéro. Le point de départ est plus lointain mais pas insurmontable compte tenu des ambitions élevées et des moyens qui seraient prêts à être consentis.

"Il n'abandonne pas l'idée", dit de son fils Mario Andretti dans un entretien accordé à Racer. "Il a commencé à travailler immédiatement sur le plan B, qui devient maintenant le plan A, pour simplement lancer sa propre écurie. Il a quelques personnes derrière lui qui sont là pour le long terme et qui sont fiables, et tout le monde a le même sentiment ; un sentiment très positif à l'idée de se lancer dans quelque chose comme ça."

"Nous sommes ici pour le long terme et, pour Michael, on peut voir qu'il a été un propriétaire d'équipe très ambitieux en participant à différentes disciplines à travers le monde : Formule E, Extreme E, Supercars en Australie… Il aime aussi se lier aux bons partenaires. Mais la Formule 1 est l'objectif ultime, sans aucun doute, et il est assez jeune pour y être pendant très longtemps. De mon point de vue et pour être franc avec vous, voir tout cela se produire est vraiment ce qui me fait avancer."

"Il a quelques individus très intéressants et puissants qui sont prêts à le rejoindre dès que ça deviendra officiel, pour le guider et s'impliquer dans le démarrage. Je ne peux pas mentionner ces personnes maintenant, mais il a fait ce qu'il avait à faire."

Michael Andretti veut créer sa propre écurie F1 en 2024.

Nous n'y allons pas à l'aveuglette. Nous respectons tout ce qui nous a été demandé. Mario Andretti

En annonçant la nouvelle au début du week-end, Mario Andretti a précisé deux choses importantes : le fait qu'il s'agisse d'une écurie entièrement nouvelle et l'entame d'un processus auprès de la FIA pour obtenir une place sur la grille dans deux ans. C'est ce volet qui, aujourd'hui, intrigue forcément le plus compte tenu de sa complexité.

"On y est, avec les personnes clés [de la FIA]", répond néanmoins Mario Andretti. "Tout cela s'est passé et je pense que pour le moment, il s'agit d'obtenir l'approbation des équipes. Il y a plusieurs étapes à franchir. J'ai été en contact avec Bernie [Ecclestone], nous avons parlé tous les deux et j'ai également reçu beaucoup de conseils. C'est lui qui a mis en place une grande partie de ces règles."

"Nous sommes sur le coup. Nous sommes sur tous ces aspects, nous n'y allons pas à l'aveuglette. Nous respectons tout ce qui nous a été demandé, les garanties et autres. Donc s'ils ont besoin de quelque chose de plus de notre part, nous sommes prêts à y répondre. C'est comme ça, c'est là que nous en sommes."

Un ticket d'entrée à 200 millions de dollars a été instauré en 2020 à la signature des nouveaux Accords Concorde et vise à protéger la valeur des écuries existantes. Faut-il comprendre que pour concrétiser le projet, la future écurie Andretti est prête à s'acquitter de cette somme désormais exigée pour tout nouvel entrant ?

"Oui, oui", insiste Mario Andretti. "Comme je l'ai dit, nous nous lançons là-dedans avec lucidité et nous connaissons les conditions préalables. Je ne crois pas que Michael demande des faveurs particulières : nous devons nous conformer à ce qui est demandé et continuer. C'est à la fois simple et compliqué, mais nous savons dans quoi nous nous engageons."

L'histoire n'en est pas encore là, mais Andretti veut débarquer en Formule 1 avec une approche intégrale de la discipline et un engagement total. L'objectif sera également de s'y présenter avec un ou des pilotes américains, mais aussi de travailler sur la durée.

"On ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il [Michael Andretti] a dit qu'une fois que l'on serait dans le championnat, nous alignerions une équipe en Formule 2 et en Formule 3", évoque Mario Andretti. "C'est une planification à très long terme. Et combien d'écuries de Formule 1 font ça ? Pas beaucoup."

