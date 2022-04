La F1 annonce une course de nuit à Las Vegas en 2023

Charger le lecteur audio

Les rumeurs s'étaient multipliées dans le paddock depuis la reprise de la saison, c'est désormais officiel : la Formule 1 va bientôt poser ses valises à Las Vegas. Après un teasing vidéo publié sur le compte Twitter de la F1, le Championnat du monde a confirmé cette nuit l'arrivée d'un Grand Prix au format très spécial pour la saison 2023.

En effet, pour la première fois depuis 1985, la course n'aura pas lieu le dimanche. La F1 a décidé de rompre avec son format de week-end traditionnel en organisant le Grand Prix le samedi soir, afin d'obtenir un créneau de diffusion en prime time outre-Atlantique. Avec neuf heures d'écart entre Las Vegas et Paris, les spectateurs européens devront donc veiller très tard pour assister à la course.

Le GP de Las Vegas se tiendra en novembre sur un circuit long de 6,12 km, composé de 14 virages et de trois lignes droites, l'une d'entre elles se situant sur le célèbre "Las Vegas Strip", une portion de route où l'on peut trouver les casinos les plus emblématiques de la ville : le Wynn, le Caesars Palace ou encore le Bellagio. À noter que la F1 a annoncé une collaboration avec de nombreux casinos et hôtels de Las Vegas pour la promotion de la course.

"C'est un moment incroyable pour la Formule 1 qui prouve l'énorme attrait et la croissance de notre [championnat] avec une troisième course aux États-Unis", se réjouit Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Las Vegas est une destination connue dans le monde entier pour son agitation, son hospitalité, ses sensations fortes et, bien sûr, son célèbre Strip. Il n'y a pas de meilleur endroit pour la Formule 1 que la capitale mondiale du divertissement et nous sommes impatients de nous y rendre l'année prochaine."

Steve Hill, PDG du Las Vegas Convention and Visitors Authority, qui se charge de la promotion du tourisme dans le sud du Nevada, ajoute : "Nous attendons avec impatience le moment où l'Histoire, l'énergie et l'élan de la Formule 1 culmineront lors d'un samedi soir inoubliable sur le Strip de Las Vegas. Les spectateurs vivront l'émotion inégalée de voir ces pilotes de classe mondiale rouler sur ce qui deviendra certainement l'un des circuits les plus emblématiques du monde. La Formule 1 et Liberty Media ont été des partenaires incroyables et nous avons hâte d'être en novembre 2023, lorsque nous montrerons une fois de plus que Las Vegas est 'la plus grande arène du monde'."

Avec le GP des États-Unis, sur le circuit d'Austin, et le nouveau GP de Miami, qui doit organiser son édition inaugurale en mai, la Formule 1 compte désormais trois courses dans le pays de l'Oncle Sam. Mais Las Vegas est loin d'être une nouvelle destination pour la Formule 1 puisqu'entre 1981 et 1982, le championnat a organisé sa finale à "Sin City". Un circuit avait été érigé sur le parking du Caesars Palace.

En plus d'ajouter Las Vegas au calendrier 2023, la F1 a déjà confirmé qu'elle retournerait au Qatar et potentiellement en Chine, portant le nombre total de courses au-delà de la limite fixée par les Accords Concorde. Il y a peu, Stefano Domenicali avait été assez clair sur le sujet en affirmant que certaines destinations actuelles du calendrier disparaîtraient ou entreraient en rotation.

