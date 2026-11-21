Résumé de qualifications

Formule 1 GP de Las Vegas

Antonelli brille mais Verstappen partira en pole position à Las Vegas !

Le pilote Mercedes a signé le meilleur temps des qualifications à Las Vegas, mais sera pénalisé de cinq places sur la grille.

Ed Hardy

Publié: 21 nov. 2026, 05:17

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Photo de : Jim Watson / AFP via Getty Images

Max Verstappen s'élancera en pole position du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, malgré le meilleur temps de Kimi Antonelli. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont quant à eux tous deux échoué à se qualifier pour la Q3.

Le champion du monde 2026 a devancé le pilote Red Bull de 0"258, mais sera pénalisé de cinq places sur la grille en raison de l'installation d'un nouveau moteur thermique sur sa Mercedes.

Verstappen avait d'abord décroché la pole provisoire avec un temps de 1'34"151, alors qu'Antonelli n'occupait que la sixième place. Le Néerlandais n'a toutefois pas réussi à améliorer son chrono lors de sa dernière tentative, laissant ainsi une opportunité à ses poursuivants.

Seul Antonelli est parvenu à le déloger, en signant un tour en 1'33"893 sous le drapeau à damier. Il s'agit de la huitième fois cette saison que l'Italien réalise le meilleur temps des qualifications, et de la première depuis Austin.

En raison de sa pénalité, Verstappen partagera toutefois la première ligne avec George Russell. Le pilote Mercedes espérait profiter de l'aspiration de son coéquipier, mais le trafic l'en a empêché.

Russell a signé un temps de 1'34"224, soit deux dixièmes de mieux que lors de sa première tentative. Il a devancé de seulement 0"020 Lando Norris, qui complètera donc le top 3 sur la grille samedi soir.

Isack Hadjar, coéquipier de Verstappen, a réalisé le cinquième temps de la Q3, à 0"699 de la référence. La sixième place est revenue à l'impressionnant rookie Arvid Lindblad, une semaine après la confirmation de sa titularisation chez Racing Bulls pour 2027.

Oscar Piastri a pris la septième place, mais fait partie des cinq pilotes qui seront pénalisés sur la grille. Il écopera de dix places de recul pour un changement de moteur. La huitième position est revenue à Liam Lawson, coéquipier de Lindblad.

Les deux pilotes Alpine, Pierre Gasly et Franco Colapinto, ont respectivement complété le top 10, à 1"212 et 1"421 d'Antonelli. Mais le principal fait marquant de ces qualifications s'est produit en Q2, avec la première double élimination des Ferrari à ce stade depuis Imola, l'année dernière.

Les deux monoplaces italiennes occuperont la sixième ligne après une Q2 particulièrement chaotique. Leclerc a notamment dû interrompre un tour à mi-parcours après avoir bloqué ses roues au virage 7.

Le Monégasque n'a ensuite pas réussi à franchir la ligne à temps pour entamer un dernier tour. Il a donc terminé 11e, juste devant Hamilton, 12e, qui n'a pas non plus amélioré son chrono lors de sa dernière tentative.

"Incroyable", a réagi Leclerc. Son coéquipier aurait pourtant pu éliminer Antonelli si ce dernier avait amélioré son temps sous le drapeau à damier. Le champion du monde 2026 a finalement échappé à l'élimination pour seulement 0"111.

À trois dixièmes d'Hamilton, Nico Hülkenberg a pris la 13e place pour Audi, tandis que Carlos Sainz a terminé 14e pour Williams. L'Espagnol doit écoper d'une pénalité de dix places pour l'installation d'un nouveau turbocompresseur.

Gabriel Bortoleto, coéquipier de Hülkenberg, remontera donc depuis la 15e position. La 16e place est revenue à Alex Albon, qui a permis à Williams de placer ses deux voitures en Q2 pour la première fois de la saison 2026.

Rafael Câmara, qui avait effectué un tête-à-queue au premier virage en début de séance, semblait pourtant bien placé pour profiter d'une importante aspiration de son coéquipier Oliver Bearman. Mais Bortoleto l'a finalement fait basculer dans la zone d'élimination de la Q1 au moment du drapeau à damier.

Le rookie de Haas a donc manqué la Q2 pour seulement 0"071 et s'est classé 17e. Il a devancé Sergio Pérez, 18e pour Cadillac, de 1"163, tandis que son avance sur Fernando Alonso, 19e, s'est élevée à 1"180.

L'autre pilote Aston Martin, Lance Stroll, a pris la 20e place. Il doit toutefois écoper d'une pénalité de dix places après l'installation d'un nouvel accumulateur d'énergie et de nouveaux boîtiers électroniques de contrôle sur son AMR26.

Cette sanction permettra donc à Valtteri Bottas de remonter depuis la 21e place. Le Finlandais a signé le plus mauvais temps représentatif de la Q1, deux jours seulement après que Cadillac a annoncé son arrivée dans l'équipe pour 2027. Le pilote compte dix victoires en Grand Prix.

Bearman a donc été le seul pilote à ne pas boucler de tour véritablement représentatif. Pénalisé de 35 places sur la grille pour un changement complet de son unité de puissance, il avait surtout pour mission en Q1 d'aider Câmara.

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