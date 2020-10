Christian Horner aurait aimé voir António Félix da Costa en F1

António Félix da Costa a décroché le titre en Formule E cette année, en succédant à son équipier chez DS Techeetah, Jean-Eric Vergne. Comme le Français, il est passé par le Red Bull Junior Team au début de sa carrière en monoplace, mais contrairement à lui, il n'a pas accédé à la Formule 1.

Une titularisation chez Toro Rosso lui était pourtant promise pour la saison 2014, quand Daniel Ricciardo a été promu chez Red Bull. Le Portugais venait de prendre la troisième place de la Formule Renault 3.5 mais Daniil Kvyat, titré en GP3, lui a finalement été préféré.

De nombreux pilotes sont passés par le Red Bull Junior Team. Christian Horner estime que le programme a permis d'identifier les plus performants, mais il aurait été curieux de voir António Félix da Costa au volant d'une F1.

"Ce qui est bien, c’est que Red Bull a offert cette opportunité à de nombreux pilotes", a déclaré le patron de l'équipe Red Bull. "Que ce soit Jean-Éric Vergne, da Costa, Sébastien Buemi – c’était fantastique de le voir gagner la course [au Mans, avec Toyota] et il est toujours soutenu par Red Bull – tous les pilotes qui n’auraient pas eu cette possibilité sans le soutien et le financement de Red Bull au début de leur carrière."

"Mais je ne pense pas avoir un véritable regret. Les meilleurs émergent toujours. Je pense qu’il aurait peut-être été intéressant de voir ce que da Costa aurait pu faire dans une Formule 1, mais l’opportunité ne s’est jamais véritablement présentée."

António Félix da Costa est resté chez Red Bull jusqu'à la fin de l'année 2015. Il été vu dans plusieurs catégories. Il a disputé trois saisons avec BMW en DTM, de 2014 à 2016, avec un succès à la clé. En 2016, Félix da Costa a fait son retour au Grand Prix de Macao de F3 et il a décroché un second succès, après celui de 2012.

Le natif de Lisbonne roule en Formule E depuis la première saison. Après avoir disputé deux saisons chez Aguri, il a rejoint Andretti, ensuite devenue l'équipe officielle de BMW, pour qui il a roulé en GT dans le WEC. Félix da Costa a remporté le titre dès sa première saison avec DS Techeetah. Il a pris la deuxième place de la catégorie LMP2 lors des dernières 24 Heures du Mans, dans l'ORECA-Gibson de JOTA, qu'il partageait avec Anthony Davidson et Roberto González.