Ce qu'apporte l'aileron avant extrême de Mercedes

Pour le Grand Prix de Miami, Mercedes a apporté plusieurs nouvelles pièces à l'avant et à l'arrière de la W13, dans l'espoir de gagner en performance et de se replacer dans la lutte pour la victoire. Si la marque à l'étoile n'a pas souhaité prendre de risques à l'arrière, en se contentant de monter un aileron à faible appui, elle a poussé les choses à l'extrême avec ses plaques d'extrémité d'aileron avant, ce qui donne un bel aperçu sur la manière dont Mercedes a l'intention de faire progresser sa voiture.

Victime du phénomène de marsouinage depuis le début de la saison 2022, Mercedes s'est donné comme objectif principal de mieux gérer le comportement de la W13 afin de pouvoir la faire rouler plus près du sol.

La forme du volet supérieur de l'aileron avant a donc été modifiée. La section qui a précédemment été découpée a repris sa courbure habituelle (ci-dessus, la nouvelle spécification est à gauche et l'ancienne à droite). Cependant, Mercedes semble avoir accordé plus d'attention à la modification du coin extérieur de l'aileron avant. Non seulement le bord d'attaque du plan principal est désormais retroussé mais l'équipe a aussi revu le point de rencontre entre les volets et la plaque d'extrémité, afin d'essayer de générer de l'outwash.

Dans cette zone, les volets ont été poussés vers l'avant de manière très agressive, rendant le bord arrière de la plaque d'extrémité complètement détaché du reste. Pour ce faire, l'équipe a dû renforcer la structure pour empêcher les volets ou la plaque d'extrémité de fléchir au-delà de ce que le règlement autorise.

Ce design est particulièrement intéressant étant donné qu'il modifie radicalement le comportement du flux d'air, ce qui provoque un effet domino sur les autres structures d'écoulement en aval. Compte tenu de la nature extrême du design et du fait que la plupart des équipes ont développé des solutions très similaires jusqu'à présent, il ne fait aucun doute que les adversaires de Mercedes vont remettre en question les chemins pris dans le développement.

L'aileron arrière de la Mercedes W13

À l'arrière de la W13, la présence d'un nouvel aileron à faible appui voit l'équipe continuer à utiliser un plan principal plus traditionnel, avec un bord d'attaque plat, plutôt que le design en forme de cuillère que certains adversaires de la marque à l'étoile ont adopté.

Les éléments du beam wing ont également été revus, avec une approche très similaire puisque la longueur de la corde de l'élément supérieur a été réduite aux extrémités afin de réduire la charge et la traînée générées.