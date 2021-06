Arrêts au stand : McLaren salue l'intervention de la FIA

La décision prise par la FIA d'intervenir pour ralentir les arrêts au stand en Formule 1 à partir du Grand Prix de Hongrie est soutenue par McLaren, qui estime que l'instance a fait le bon choix. On sait depuis jeudi qu'une directive technique a été envoyée aux écuries, imposant des temps minimums de réaction qui soient en ligne avec des capacités humaines. Cette intervention se fait au nom de la sécurité et avec la volonté de ne pas attendre qu'un incident survienne pour réagir.

Lorsque la Formule 1 se rendra à Budapest, fin juillet, de nouvelles procédures devront être respectées par les écuries, qui ont recours à des technologies de pointe réduisant la durée des arrêts au stand. Ainsi, il faudra un délai d'au moins 0"15 entre le moment où l'écrou de roue sera serré et celui où le mécanicien levant la voiture en sera informé, et un délai d'au moins 0"2 entre le moment où la voiture s'abaissera et celui où le pilote recevra l'autorisation de repartir.

L'intervention de la FIA n'est toutefois pas tombée du ciel, et fait suite à des préoccupations formulées par certaines écuries estimant que la concurrence repoussait trop les limites en matière d'automatisation des arrêts au stand. Chez McLaren, on se félicite ainsi de l'attitude adoptée par la fédération internationale.

"La sécurité de nos mécaniciens est l'une des choses les plus importantes", réagit Andreas Seidl, directeur de l'écurie britannique. "La F1 est énormément compétitive, et je pense donc que c'est bien de clarifier encore plus ce qu'attend la FIA dans le cadre de la réglementation. Je ne pense pas que ça changera grand-chose pour nous car nous avions déjà adopté une approche que je qualifierais de conservatrice pour s'assurer de ne mettre aucun de nos mécaniciens en danger."

De longue date, et cela se vérifie depuis le début de la saison, Red Bull Racing fait figure de meilleur élève lorsqu'il s'agit de rapidité dans les stands. Aucun incident majeur n'est survenu dans la voie des stands alors que les chronos sont parfois impressionnants, inférieurs à deux secondes, mais McLaren considère qu'il valait mieux prévenir que guérir.

"L'une des raisons pour lesquelles nous accueillons favorablement les initiatives de la FIA est qu'il est aussi important d'anticiper les ennuis ou les problèmes de sécurité, et de ne pas toujours attendre qu'ils surviennent pour réagir", insiste Andreas Seidl. "Par conséquent, nous sommes très satisfaits. Dans la manière d'exécuter des arrêts au stand, il s'agit d'explorer ce qui a été autorisé par la réglementation en la matière, mais en assurant la sécurité de nos mécaniciens."