Le nouvel asphalte très foncé surveillé de près à Monza

L'Autodromo Nazionale di Monza a beau être le circuit le plus visité par la Formule 1 dans son histoire, avec un 74e Grand Prix à venir, c'est bel et bien dans l'inconnue que plongeront pilotes et écuries en fin de semaine. Le Grand Prix d'Italie se disputera en effet sur un tracé qui a subi ces derniers mois une importante phase de travaux, en premier lieu pour moderniser les infrastructures et améliorer l'accueil du public.

Néanmoins, la piste a elle aussi subi des modifications, comme nous le rapportions au début du mois en évoquant par exemple le remplacement de nombreux vibreurs, notamment à la Variante Ascari, ou encore l'élargissement du premier virage.

Surtout, l'intégralité des 5,793 km d'asphalte a été resurfacée, et ce sera le principal point d'interrogation avant les premiers essais. "Ce sera un Monza très différent de ces dernières années", prévient d'ores et déjà Carlos Sainz chez Ferrari.

Il y a quelques semaines, Pirelli a envoyé sur place quelques-uns de ses ingénieurs pour inspecter cette nouvelle surface et relever les premières données, qui ont immédiatement été partagées avec la FIA et les écuries pour préparer le Grand Prix.

"Comme c'est généralement le cas avec un asphalte nouvellement posé, la surface est plus lisse que la précédente et de couleur plus foncée", observe le manufacturier unique de la Formule 1. "Ce dernier facteur aura une incidence sur la température de la piste qui, si le soleil brille, pourrait être plus chaude que par le passé, voire atteindre des pics supérieurs à 50°C."

"En théorie, la nouvelle surface devrait offrir plus d'adhérence, ce qui aura une incidence sur les performances des pneus et leur plage de température de fonctionnement. Il est fort probable que l'évolution de la piste soit très élevée au cours du week-end, quand les différentes catégories présentes accumuleront les tours."

La couleur du nouvel asphalte dans la ligne droite des stands à Monza. Photo de: Autodromo nazionale di Monza

Le record de la pole position, établi en 2020 par Lewis Hamilton est de 1'18"887, tandis qu'en 2022 Charles Leclerc avait été le plus rapide des qualifications avec l'actuelle génération de monoplaces, en 1'20"161. Deux marques qu'il faudra avoir en tête et qui seront sujettes à être battues ce week-end si l'on combine le nouvel asphalte à des vibreurs moins agressifs.

Si la météo est clémente, comme le laissent penser les prévisions à ce stade pour l'essentiel des trois journées de roulage, les écuries auront fort à faire pour éviter la surchauffe de leurs gommes. Pour autant, dans l'immédiat Pirelli s'attend à ce que la stratégie à un seul arrêt reste la norme à Monza, ce qu'il faudra toutefois confirmer en étudiant le comportement et la dégradation des pneus lors des essais libres.

"Le plus gros défi pour nous à Monza viendra des changements apportés à la piste : le resurfaçage, les modifications des vibreurs et l'inclinaison", ne cache pas Ayao Komatsu, directeur de l'écurie Haas. "Je pense que les exigences seront différentes quant aux réglages pour la manière dont les monoplaces escaladeront les vibreurs."